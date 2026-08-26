¿Qué cambios implicaría la reactivación del Ministerio de Pesca? | Foto: Produce
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El Gobierno de Keiko Fujimori tiene entre sus principales objetivos económicos para sus cinco años de gestión asegurar un alto dinamismo en el crecimiento y recuperar la fortaleza de las finanzas públicas.

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