Para esto último, una de las medidas que se manejaría es elevar la eficiencia de la administración pública, mediante la reducción de los ministerios: actualmente, el Perú cuenta con 19 . El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, señaló recientemente que el tema “está en agenda”, pero en discusiones “muy preliminarmente”.

Aunque no precisó cuántos o cuáles serían sometidos a ajustes, incluyendo eventuales eliminaciones, consideró que “hay dos o tres ministerios muy pequeños” que podrían ser “absorbidos” . Agregó que la posibilidad de estas reorganizaciones no sería en el corto plazo.

Tamaño de los ministerios en Perú

Una arista que permite dimensionar el tamaño de un ministerio es el presupuesto público que dispone. Al respecto, Gestión revisó los recursos con los que cuenta cada pliego ministerial, considerando tanto lo destinado a actividades como proyectos (inversión pública). Esta lectura aborda los recursos propios del ministerio y de otras entidades que tiene adscrita.

El análisis presentó que el MEF es la cartera con la mayor cantidad de dinero ampliamente. A mediados de agosto, registró contar con casi S/ 35,000 millones. Esta cifra más que duplica la del Ministerio del Interior (Mininter), la segunda cartera con mayores recursos.

Los otros que le siguen son, en orden descendente: el Ministerio de Defensa (Mindef), el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Educación (Minedu), entre otros.

Del otro lado, la asignación de recursos se reduce sustancialmente pasando, incluso, de los 11 dígitos con los que cuenta el MEF y otras tres carteras a solo nueve, como es el caso de seis ministerios, además de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Así la situación, la cartera con la menor cantidad de recursos es el Ministerio del Ambiente (Minam), con menos de S/ 293 millones, un valor similar al del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

En esta línea, también aparece el Ministerio de la Producción (Produce), con menos de S/ 350 millones. Esta cartera cobra especial relevancia en este contexto porque en el plan de Gobierno de Fuerza Popular, titulado “Perú con orden”, se presentó la intención de reactivar el Ministerio de Pesca, con el que colindaría en tareas.

En detalle, en el eje “Gobernanza, formalización y bienestar pesquero”, Fujimori planteó la “reactivación del Ministerio de Pesca, devolviéndole rango ministerial para liderar la política nacional pesquera y acuícola”, se lee en el documento.

También vale mencionar que se propuso la creación de PromPyme con rango viceministerial adscrito a la PCM. Esto implicaría que se unifiquen programas de apoyo, como ProInnóvate, Procompite y otros, capacitación; consultoría y supervisión de los CITEs.

“También incorporando un área de inteligencia de mercados y estadística Mype para la toma de decisiones basada en datos y evidencia; así como la reorientación de la Comisión para la Promoción de Exportaciones”, se complementa.

¿Momento de ajustar los ministerios?

Alfredo Thorne, extitular del MEF, consideró que la idea de reducir ministerios resulta interesante por el reto que implica y su impacto en volver eficiente al Estado. Pero no notó un mayor efecto en la reducción del gasto público.

“Con menos ministerios es más fácil el manejo del Gobierno. Sin embargo, aunque me parece bien [la medida], no es lo esencial de la reforma [institucional]. Se desenfocaría el gabinete de su tarea principal: crecimiento y sostenibilidad fiscal”, señaló.

José Salardi, también exministro de Economía y de la Producción, observó que el Estado ha venido creciendo de manera importante y volviendo más “engorroso y lento” los procesos, lo que hace necesaria una revisión. Agregó que esta es una lectura general en la región, donde se está buscando elevar la eficiencia.

“Son muchos ministerios que tienen varias unidades ejecutoras. Nos hemos llenado de trabas. Es importante que se explore qué ministerios puede ser absorbidos. En mi gestión se planteó extinguir algunas unidades ante casos de corrupción flagrante y toda la complejidad que suponen”, refirió.

Para Thorne, reactivar el Ministerio de Pesca no sería una buena idea, más que por el lado sectorial, por lo que significaría en el plano general.

“Lo que realmente hace crecer al país y avanzar son las políticas y reformas de corte transversal. Tenemos muy pocos ministerios de ese corte. El único es el MEF. Entonces, si se van impulsar estos tipos de cambios deben orientarse a generar ministerios sectoriales, que apliquen políticas económicas de ese alcance”, subrayó Thorne.

Precisamente, Thorne remarcó que la fórmula para reducir, por ejemplo, la pobreza en el país es “atacarla” en sus diferentes facetas.

“No se ha logrado que la clase media vulnerable se sostenga. Para eso se necesitas políticas de corte transversal”, refirió.

En tanto, Salardi observó que hoy no se justifica una cartera para la pesca, considerando su peso: representa menos del 1% del Producto Bruto Interno (PBI). Propuso que sería más pertinente un escenario orientado a las actividades productivas, en general.

Thorne sumó que priorizar los ministerios según sectores afectaría la explotación de las economías de escalas.

“La concepción del Produce es interesante, pero deja de serlo cuando tienes por otro lado a minería, agricultura. Nuevamente, deja de ser transversal”, sostuvo. “Para ejemplificar esta división, es como si se tuvieran varios regímenes tributarios o sistemas de protección social según sector”, complementó.

Propuestas de cambios en ministerios

Para Thorne, algunas fusiones de ministerios que “harían sentido” son, por ejemplo, del Ministerio de Cultura (Mincul) con el de turismo. Esto supondría que comercio exterior regrese al MEF.

“Otro que hace sentido es del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). También hace mucho sentido sacar a EsSalud de Trabajo”, planteó.

Salardi consideró que “hay espacio para reducir” de los 18 propios ministerios hasta 10. Pero el reto principal estará en que logre aprobarse por el Congreso de la República, que hoy cuenta con dos cámaras. En un eventual escenario donde se materialicen estos ajustes, destacó la relevancia de tener un Ministerio de Infraestructura.

“Ya es hora de ordenar este rubro. Hay muchas unidades ejecutoras, pero no se eleva el nivel de obras. En Chile existe el Ministerio de Obras Públicas que muestran tener buena gestión. Hoy vemos que se duplican funciones y más. Es toda una complejidad y debe centralizarse, que cuenten con mejores equipos técnico”, valoró.