Tener dinero ingresando a la empresa no significa que todo ese monto esté disponible para gastar o invertir. (Foto: iStock)
Tener dinero ingresando a la empresa no significa que todo ese monto esté disponible para gastar o invertir. (Foto: iStock)
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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Un negocio puede tener ventas, clientes e incluso movimiento constante en su caja y, aun así, estar atravesando problemas financieros. Para los emprendedores, algunas señales pueden pasar desapercibidas hasta que llega el momento de hacer pagos.

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