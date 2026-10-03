Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos concluyeron preliminarmente que el copiloto de un vuelo de Flydubai con destino a Israel intentó cometer un “acto terrorista” y hacerse con el control de la aeronave tras atacar al comandante con el hacha de emergencia de la cabina.

El hecho ocurrió el miércoles durante un vuelo que cubría la ruta Dubái–Tel Aviv, con 174 pasajeros a bordo. El avión terminó realizando un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita luego de que pasajeros y miembros de la tripulación redujeran al copiloto.

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“El copiloto intentó cometer un acto terrorista” y “atacó al comandante en la cabina con el hacha de emergencia e intentó hacerse con el control del avión”, declaró el fiscal general de Emiratos Árabes Unidos, Hamad Saif Al Shamsi, según la agencia oficial WAM.

De acuerdo con los primeros resultados de la investigación, las autoridades todavía no han precisado cuál habría sido el motivo del ataque. El copiloto permanece detenido en Emiratos Árabes Unidos.

Durante el incidente, el piloto, de nacionalidad india, consiguió abrir la puerta de la cabina. Pasajeros y miembros de la tripulación ingresaron al área y forcejearon con el atacante para impedir que tomara el control del avión.

Según datos de Flightradar24 citados en los reportes sobre el incidente, la aeronave perdió alrededor de 17.000 pies de altitud en apenas un minuto durante el altercado.

Investigan antecedentes del copiloto

Aunque la investigación oficial no confirmó inicialmente la nacionalidad del copiloto, una fuente saudita citada por AFP señaló que se trataría de un ciudadano de Omán. Varios medios lo identificaron como Hamam al-Hammami.

Medios internacionales reportaron además que las autoridades omaníes le habrían prohibido pilotar debido a sospechas relacionadas con sus opiniones extremistas.

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The Wall Street Journal informó que el copiloto habría sido apartado de sus funciones de vuelo por las autoridades de Omán ante sospechas de que había adoptado ideas radicales.

CNN, por su parte, señaló que había sido separado el año pasado de un puesto en la aerolínea nacional omaní por motivos similares.

Al Arabiya, citando a una fuente informada, indicó que las autoridades omaníes habían determinado que el copiloto tenía opiniones extremistas. El medio añadió que habría pasado un periodo en Siria, lo que generó sospechas sobre una posible influencia de grupos radicales.

ABC News, citando a funcionarios de inteligencia y seguridad familiarizados con la investigación, informó que el sospechoso supuestamente había sido encontrado con material extremista cuando era alumno piloto.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el sospechoso había sido objeto de un “adoctrinamiento islamista radical” y que habría intentado estrellar el avión.

No obstante, las autoridades de Emiratos no han precisado públicamente cuál fue la motivación del ataque.

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Trump advierte sobre posible vínculo con Irán

El incidente también generó reacciones políticas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Irán sería “duramente golpeado” si se determinaba que estaba relacionado con el ataque.

Netanyahu, por su parte, cuestionó cómo el copiloto obtuvo autorización para participar en vuelos con destino a Israel, pese a las restricciones existentes para pilotos procedentes de países que no mantienen relaciones diplomáticas con ese país.

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“Tenemos restricciones que establecen que no se puede contar con pilotos de países que no mantengan relaciones diplomáticas con Israel. Evidentemente, él logró sortear esa restricción”, declaró Netanyahu a Fox News.

Este sábado, además, un avión con pasajeros israelíes procedente de Emiratos Árabes Unidos aterrizó en Tel Aviv por primera vez desde la suspensión de vuelos provocada por el incidente.

Elaborado con información de AFP