Israel cuenta con algunas de las medidas de seguridad aérea más estrictas del mundo. Emiratos Árabes Unidos se adhiere con orgullo a las normas internacionales de seguridad de la aviación. Sin embargo, esas salvaguardas no evitaron que un vuelo entre ambos países sufriera una peligrosa caída en picada durante un presunto ataque en la cabina.

El copiloto presuntamente apuñaló al capitán en la cabina antes que los pasajeros intervinieran durante el vuelo FZ1073 de FlyDubai, que despegó de Dubái, Emiratos, con 182 personas —incluidos ocho miembros de la tripulación— a bordo hacia Tel Aviv, Israel, el miércoles.

El avión realizó un aterrizaje de emergencia seguro en Arabia Saudí el miércoles y el incidente es investigado por autoridades saudíes, emiratíes e israelíes, con Estados Unidos y Omán asistiendo en los esfuerzos por determinar un motivo.

“Hasta este suceso, la posibilidad de una amenaza originada por un piloto o un miembro de la tripulación no se consideraba un escenario probable. Tradicionalmente, las medidas de seguridad se han centrado mucho más en los pasajeros y en su equipaje”, afirmó Eyal Hulata , exasesor de seguridad nacional de Israel. “Eso probablemente cambiará ahora y los miembros de la tripulación estarán sujetos a controles más estrictos”.

Los protocolos de seguridad de Israel se centran en gran medida en las aerolíneas nacionales y en los vuelos que salen del Aeropuerto Internacional Ben Gurion. Un posible talón de Aquiles está en el extranjero, donde los procedimientos para los vuelos con destino a Israel varían y son más difíciles de supervisar para las autoridades israelíes.

El Aeropuerto Internacional de Dubái, el más transitado del mundo en cuanto a tráfico internacional de pasajeros, ha construido parte de su atractivo en torno a una reputación de seguridad en una región volátil, sostuvo Philip Baum, profesor visitante de seguridad de la aviación en la Universidad de Coventry, en Inglaterra.

“Son muy conscientes del hecho de que, un poco como Israel en muchos aspectos, no pueden permitirse que ocurra un atentado terrorista en un vuelo que salga de allí”, apuntó.

Controles a pilotos y previos al vuelo no son uniformes en todo el mundo

Los investigadores no han identificado públicamente el objeto utilizado para apuñalar al capitán del vuelo ni dijeron si se introdujo en el avión o procedía del interior de la aeronave.

Los controles previos a volar a las tripulaciones deberían, por lo general, “reflejar muy fielmente los que pasa un pasajero”, aunque los procedimientos de seguridad varían en todo el mundo, explicó Dave Komendat, asesor principal de seguridad en la firma de gestión de riesgos International SOS y exdirector de seguridad de Boeing.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró el jueves que el país tiene acuerdos de larga data con aerolíneas extranjeras para impedir la llegada de pilotos de naciones que no mantienen relaciones diplomáticas con Israel.

Las autoridades israelíes han descrito al copiloto de FlyDubai como ciudadano de Omán. Israel y Omán no tienen relaciones diplomáticas formales, lo que plantea dudas acerca de cómo el sospechoso terminó en el vuelo con destino a Tel Aviv.

“Obviamente, aquí había una laguna. Y nos estamos ocupando de eso”, dijo Netanyahu durante una entrevista el jueves en “Fox and Friends”, de la televisora estadounidense Fox News Channel.

Israel incrementará las precauciones de seguridad en los vuelos que lleguen al país, sean o no operados por Israel. Los pilotos que vuelen a Israel serán sometidos a verificación e Israel conocerá sus identidades, aseveró a The Associated Press Doron Spielman, portavoz de la oficina del primer ministro.

No había agentes de seguridad aérea israelíes en el vuelo de FlyDubai y las personas que ayudaron eran civiles, añadió Spielman.

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) establece estándares básicos de verificación y licencias para pilotos, y los reguladores nacionales y las aerolíneas pueden imponer requisitos adicionales.

Menachem Bachrach, experto en seguridad aérea, indicó que Israel depende en gran medida de gobiernos y aerolíneas extranjeras para que verifiquen los antecedentes de sus tripulaciones, y que el incidente del miércoles podría apuntar a un incumplimiento más que una falla en los procedimientos.

“Antes que nos apresuremos a reforzar a seguridad, yo diría que es probable que alguien no haya seguido los protocolos”, apuntó.

Investigadores buscarán señales de alerta y revisarán gestión de llamado de auxilio

La aerolínea israelí El Al evalúa periódicamente la aptitud de sus pilotos para volar, y otras empresas podrían hacerlo con menos frecuencia, dijo Arik Arad, presidente de la consultora de ciberseguridad aeronáutica CYVIATION y exjefe de seguridad de la compañía en el aeropuerto Ben Gurion.

Los investigadores querrán saber si otros colegas habían reportado con anterioridad preocupaciones acerca del copiloto y, de ser así, cómo respondió la aerolínea, afirmó Komendat.

Es probable que investigadores en Emiratos e Israel revisen también las respuestas a las señales de socorro del avión de FlyDubai después de una pronunciada pérdida de altitud.

Una persona que escuchó las comunicaciones con los controladores aéreos contó que un miembro de la tripulación del vuelo reportó un secuestro y solicitó ambulancias. En un primer momento, las autoridades de Arabia Saudí y Jordania se negaron a autorizar el aterrizaje de la avión, agregó la persona, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a informar a los medios.

El tripulante convenció finalmente a las autoridades saudíes para permitir que la aeronave aterrizara en el Aeropuerto Internacional Príncipe Sultán bin Abdulaziz, en la ciudad de Tabuk.

Las normas internacionales de aviación establecen que los países deben brindar la máxima asistencia y prioridad a los aviones que enfrentan un secuestro u otra “interferencia ilícita”. Pero el tratado subyacente de 1944 —el Convenio sobre Aviación Civil Internacional—, sólo exige que un país proporcione asistencia “en la medida en que lo considere factible”, lo que lo convierte en una “obligación relativamente flexible”, explicó Vincent Correia, codirector del Instituto de Derecho Aéreo y Espacial de la Universidad McGill.

La práctica estándar en una emergencia grave es que el avión aterrice lo antes posible en la pista adecuada más cercana, “independientemente de la nacionalidad, el plan de vuelo o la política”, afirmó John Gradek , director del Programa de Gestión de Aviación de McGill.

Gradek subrayó que aún no está claro el motivo por el que el aparato de FlyDubai hizo un giro de 180 grados al cruzar al espacio aéreo jordano antes de dirigirse hacia el suroeste, a Tabuk. No es inusual que las tripulaciones eviten el aeropuerto más cercano en favor de uno mejor equipado para satisfacer las necesidades de un avión, indicó.

Cabinas aisladas, fundamentales en la seguridad aérea durante 25 años

Netanyahu manifestó que el capitán herido del vuelo salvó la aeronave y a las 182 personas a bordo al resistir los ataques del copiloto el tiempo suficiente para abrir la puerta de la cabina del 737, lo que permitió que los pasajeros sometieran al sospechoso y que otros tripulantes de FlyDubai tomaran los mandos y aterrizaran el avión.

Las puertas de las cabinas de pilotaje se reforzaron y cerraron con llave en todo el mundo tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 a fin de impedir la entrada de intrusos. El incidente de FlyDubai y accidentes previos causados por pilotos que querían quitarse la vida ponen de manifiesto el riesgo cuando se trata de una amenaza interna.

“La propia industria necesita reconocer que la puerta de la cabina —aunque se instaló por razones muy comprensibles para evitar un secuestro suicida por parte de un pasajero— también ha creado una fortaleza a la que los buenos no pueden acceder para detener a un individuo descontrolado, ya sea un secuestrador o un miembro de la tripulación descontrolado”, señaló Baum .

El personal de las aerolíneas conoce mejor los puntos débiles de la seguridad en la aviación y puede ganarse la confianza de los trabajadores de seguridad con los que se encuentran regularmente, dijo Matthew Borie , director de inteligencia de Osprey Flight Solutions, cuya empresa asesora a aerolíneas sobre amenazas a los vuelos.