El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo con los líderes iraníes, a los que calificó de “salvajes”, y reiteró que si Irán ataca Israel, responderá con más contundencia que nunca.

“No permitiremos que Irán nos ataque, y si, Dios no lo quiera, nos atacan, recibirán un golpe con el que ni siquiera han soñado, mucho más fuerte del que han recibido hasta ahora”, dijo en un acto celebrado este martes noche en un asentamiento israelí en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, cuyo discurso distribuyó este miércoles su oficina.

Reunión con Trump

Netanyahu habló de su última reunión en Washington hace casi un mes con el presidente estadounidense, Donald Trump, donde le trasladó que, si bien no tenía “ninguna objeción” a llegar a un acuerdo con Irán, dudaba de que se pudiera “con esos salvajes”.

LEA TAMBIÉN: Turquía solicita a la Interpol una orden de arresto internacional contra Netanyahu

“Es imposible llegar a un acuerdo”, añadió Netanyahu sobre esa opción, que fue una de las tres que, según su versión, discutieron Trump y él.

Otra de las opciones fue la de una acción militar. “Le dije: ‘Estamos ahí, nos defenderemos, no permitiremos que Irán nos ataque’”, le trasladó a Trump.

Netanyahu también planteó al presidente estadounidense una tercera opción, la de reforzar el bloqueo contra Irán. “Ayer (Trump) confirmó esta decisión de una manera muy, muy, muy contundente”, añadió Netanyahu sobre sus nuevas sanciones a más de sesenta entidades, individuos y buques que trabajan con el régimen iraní.

Donald Trump y Benjamín Netanyahu.

Netanyahu se felicita de los asentamientos en Cisjordania

Por otra parte, Netanyahu se felicitó de los 104 asentamientos y 160 granjas -ilegales según el derecho internacional- creados en el territorio palestino de Cisjordania, ocupado por Israel, durante la anterior y la actual Administración estadounidense de Donald Trump.

“Estáis haciendo realidad la visión de la tierra de Israel. Esta es nuestra tierra y seguirá siendo nuestra”, dijo en un acto para conmemorar los “logros en materia de asentamientos en Cisjordania” celebrado este martes noche en el Consejo Regional de Benjamín -que abarca varios asentamientos israelíes-, cuyo discurso distribuyó este miércoles su oficina.

LEA TAMBIÉN: Netanyahu rechaza el plan de Gaza y se desmarca nuevamente de Trump

Según la ONG israelí Peace Now, en el territorio palestino existen 146 asentamientos regularizados por Israel, pero ilegales de acuerdo con el derecho internacional, además de 363 principios de asentamientos o puestos de avanzada.

Bajo el último Gobierno de Netanyahu -en el poder de 2009 a 2021 y de nuevo desde 2022- la regularización de asentamientos y creación de puestos de avanzada ha aumentado exponencialmente, y actualmente la población de colonos israelíes en Cisjordania -sin contar Jerusalén Este- alcanza el medio millón, según datos de la ONU, frente a 3.4 millones de palestinos.

Con información de EFE