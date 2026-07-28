El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su primera reunión desde el inicio hace cinco meses de la guerra contra Irán.

Se espera que Netanyahu aborde con el presidente estadounidense la fortificación de la instalación nuclear subterránea iraní en la Montaña del Pico. Varias informaciones indican que Teherán puede haber trasladado centrifugadores avanzados y parte de sus reservas de uranio altamente enriquecido.

Un nuevo encuentro

Horas antes de la reunión, Trump dijo a Fox News que hubiera preferido que Netanyahu no difundiera los movimientos de Irán en el búnker nuclear. “No necesito que Bibi me diga eso. Bibi me lo dice porque quiere que siga involucrado (en la guerra)”, indicó tajante.

“Sabemos exactamente lo que está pasando. Pero sí, escuché a Bibi anunciarlo. Le dije: ‘¿Por qué no me lo dices directamente a mí? ¿Por qué tienes que anunciarlo a todo el mundo?’ Sé exactamente lo que ocurre en la Montaña del Pico. No es un gran problema", aseguró.

El presidente estadounidense Donald Trump saluda mientras sube al Air Force One en la base conjunta Andrews, Maryland, el 27 de julio de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump saluda mientras sube al Air Force One en la base conjunta Andrews, Maryland, el 27 de julio de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)

Netanyahu llega ahora en medio de una campaña por la reelección y con el propósito de mostrar que su estrecha relación con Washington se mantiene fuerte en medio de las recientes tensiones.

El presidente estadounidense ha evitado pronunciarse sobre si apoya a Netanyahu en los próximas elecciones israelíes, previstas para el 27 de octubre.

El conflicto con Irán

Trump busca una salida negociada del impopular conflicto, que ha provocado diferencias con sus aliados y el propio Netanyahu, con el que este lunes reconoció mantener «pequeñas diferencias» aunque subrayó que ambos comparten posiciones comunes sobre la guerra.

Aunque el presidente estadounidense ha definido a Netanyahu como «un primer ministro de tiempos de guerra», también lo llamó «jodidamente loco» durante una tensa conversación telefónica el pasado junio por los ataques israelíes en el Líbano.

Trump ha ordenado detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto, aunque ha amenazado con reanudarlos si las conversaciones fracasan.

Con información de EFE

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