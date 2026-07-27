El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “tiene todas las opciones en la mesa” para decidir el próximo paso en la guerra en Irán, incluyendo más acciones militares, avisó este domingo el embajador estadounidense en la ONU, Mike Waltz.

“El presidente tiene todas las opciones sobre la mesa. Y está ejerciendo tanto la vía diplomática como la económica y la militar para lograr un objetivo estratégico muy claro”, declaró Waltz en una entrevista con NBC.

Waltz rechazó una información de NBC sobre un supuesto racionamiento en el Pentágono de las armas y equipo de defensa que está usando el Ejército de Estados Unidos, al argumentar que las Fuerzas Armadas sí tienen lo necesario para escalar el conflicto.

“El Ejército de EE.UU., y esto lo he verificado por todos los medios posibles, cuenta con todo lo necesario para ejecutar esta campaña con la eficacia necesaria. Y solo tengo que decirles que las personas que están filtrando esta tontería merecen estar en la cárcel”, apuntó.

Mujeres caminan junto a una valla publicitaria antiestadounidense y anti-Trump en una calle de Teherán, Irán, el 27 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

La pausa en los ataques de Trump

Sus declaraciones se producen mientras Estados Unidos interrumpió este fin de semana sus agresiones a Irán, ante las preocupaciones del Ejército y, en especial, del vicepresidente, J.D. Vance, por el posible agotamiento de las municiones, según reportaron medios estadounidenses este domingo.

Trump suspendió los bombardeos este fin de semana tras escuchar las advertencias del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, quien avisó que reescalar el conflicto con Irán dejaría al Ejército estadounidense sin defensas como los interceptores de misiles, de acuerdo con un reporte de The New York Times.

Las alertas, según CNN, también las compartió el vicepresidente J.D. Vance en la reunión con su gabinete que Trump convocó en la Casa Blanca el viernes pasado, cuando el presidente expresó que sopesaba un «ataque masivo» contra Irán y, al mismo tiempo, aseguró que funcionarios estadounidenses están negociando con los iraníes.

Esto se suma a una nota de Axios que señaló el sábado que el mandatario ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses no ejecutar nuevos ataques el viernes, tras casi dos semanas de agresiones diarias, para «dar mayor espacio a la diplomacia».

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El punto de quiebre entre EE.UU. e Irán

El impulso por las negociaciones ocurre tras dos semanas de haberse reintensificado la guerra, después de que Trump diese por terminado el memorando de entendimiento que él firmó en junio para pausar las agresiones, que comenzaron el 28 de febrero.

La polémica política por la guerra se agudizó el martes pasado, cuando el secretario de Guerra, Pete Hegseth, expuso al Senado que el conflicto ha costado US$ 37,500 millones hasta ahora y que el Ejército requiere un presupuesto adicional de US$ 67,000 millones.

“El punto es que el Ejército de EE.UU. ha ejecutado una campaña fenomenalmente exitosa. Como saben, soy veterano por mi trayectoria, y jamás hemos mantenido este tipo de superioridad aérea y superioridad marítima, con acceso sin restricciones sobre Irán, como lo tenemos en este momento”, afirmó Waltz.

Con información de EFE