Iraníes pasaron en coche junto a una valla publicitaria que mostraba al presidente estadounidense Donald Trump y el estrecho de Ormuz, erigida en la plaza Valiasr de Teherán, el 28 de mayo de 2026. (AFP)
Iraníes pasaron en coche junto a una valla publicitaria que mostraba al presidente estadounidense Donald Trump y el estrecho de Ormuz, erigida en la plaza Valiasr de Teherán, el 28 de mayo de 2026. (AFP)
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Agencia EFE
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El presidente de Estados Unidos, , anunció este lunes que ha ordenado detener los bombardeos contra para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto, pero advirtió de que reanudará los ataques si las conversaciones fracasan.

Estamos en conversaciones muy profundas con Irán. Si no dan resultado, volveremos a las acciones militares contundentes”, declaró el mandatario al diario digital Axios.

Al ser preguntado sobre cuánto tiempo está dispuesto a dedicar a la diplomacia, Trump respondió: “No mucho tiempo. O avanzan rápido o no avanzan”.

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El mandatario explicó que decidió el pasado viernes frenar los ataques contra la República Islámica porque se lo pidieron sus aliados en Oriente Medio que están mediando en el conflicto.

Todas las personas que tratan con Irán me pidieron: ‘No dispares’”, explicó.

Las declaraciones del mandatario se producen antes de reunirse este martes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien estará en Washington para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham.

Netanyahu en la Casa Blanca con Trump.
Netanyahu en la Casa Blanca con Trump.

Voy a hablar con Bibi sobre el hecho de que si yo no fuera presidente, Irán ya tendría armas nucleares e Israel habría sido destruido”, dijo.

El pasado jueves, Estados Unidos llevó a cabo su última ronda de bombardeos contra la República Islámica, en la decimotercera jornada consecutiva de ataques desde que se rompió la tregua pactada en junio.

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