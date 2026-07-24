El presidente de Estados Unidos Donald Trump amenazó el viernes con golpear a la Unión Europea (UE) con aranceles y una investigación comercial formal debido a la última sanción antimonopolio de Bruselas contra Google.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump dijo que el bloque “pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y muy poco ética, sobre la que les he advertido constantemente”, y afirmó que Estados Unidos impondrá un “ARANCEL considerable (...) lo antes posible”.

Dijo además que “iniciaría de inmediato una investigación bajo la Sección 301” sobre lo que calificó como la práctica de “ROBAR” a las empresas estadounidenses por parte de la UE.

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La Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 permite a Washington investigar prácticas extranjeras que considere discriminatorias y responder con aranceles.

La Unión Europea impuso el jueves dos multas por un total de 890 millones de euros (US$ 1,015 millones) al gigante tecnológico Google, una decisión que amenaza las relaciones comerciales con Estados Unidos.

Donald Trump expresó en Truth su disconformidad con la sanción de la UE contra Google. (AFP/Efe)

Este monto global representa la sanción más elevada impuesta por Bruselas a una empresa en aplicación del Reglamento europeo sobre los mercados digitales (DMA), una poderosa ley europea destinada a reprimir los abusos de posición dominante de los gigantes tecnológicos.

Tras el anuncio, el representante de la Casa Blanca para Comercio (USTR), Jamieson Greer, advirtió que la multa supone “un verdadero riesgo para el mantenimiento de la estabilidad (comercial) transatlántica”.

Qué es la Sección 301 y cuándo se aplica

Una investigación bajo la Sección 301 es un procedimiento mediante el cual la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) evalúa si otro país aplica prácticas discriminatorias o desleales que perjudican al comercio estadounidense y que puede desembocar en la imposición de aranceles u otras medidas restrictivas.

La investigación responde al anuncio del jueves de la Comisión Europea, que impuso dos multas a Google por un total de 890 millones de euros por favorecer sus propios servicios en el motor de búsqueda y por impedir que los desarrolladores de aplicaciones móviles informen gratuitamente a los usuarios sobre ofertas más baratas fuera de Google Play.

El Ejecutivo comunitario considera que la compañía ha infringido la Ley de Mercados Digitales, que regula la competencia entre las grandes tecnológicas en la Unión Europea, y, además de la sanción económica, le ha dado un plazo de 60 días para poner fin a estas prácticas.

La Administración de Trump ha criticado reiteradamente las regulaciones europeas que limitan la actividad de las grandes tecnológicas estadounidenses, al considerar que constituyen prácticas comerciales desleales y que también atentan contra la libertad de expresión en las redes sociales.

En su mensaje, Trump afirmó que la UE ha “vuelto a las andadas” tras haber impuesto anteriormente multas a Apple, Meta, Amazon y a la propia Google.

Elaborado con información de AFP y EFE