Así se mueve el mercado laboral a nivel nacional | Cesar Bueno @photo.gec
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

La población ocupada en Perú, es decir, con algún tipo de trabajo, ascendió a 17.8 millones en el segundo trimestre, lo que significó un crecimiento de 1.8% (315,900 trabajos más). Eso, a su vez, muestra una ligera aceleración frente al primer trimestre del año (1.3%), según los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN).

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