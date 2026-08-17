El panorama marca la foto laboral nacional que ha recibido el Gobierno de Keiko Fujimori para una nueva gestión gubernamental.

César García, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), indicó que el avance del mercado laboral nacional presenta resultados mixtos.

Por un lado, destacó el dinamismo del empleo adecuado que, en los últimos 12 meses a junio de este año, ascendió a los 10.12 millones, un crecimiento de 6.8%, mientras que el subempleo cayó en 4.3%, a 7.6 millones. En este mismo lapso de análisis, el desempleo marcó un retroceso de casi 18%, reduciendo el número de personas en esta condición a 806,800.

Sin embargo, cuestionó la persistencia de los niveles de informalidad y desprotección social.

A junio de este año, el 69.3% de las personas que reportaron contar con un trabajo indicaron que están en la informalidad. Esto quiere decir que no están sujetos a la legislación nacional, sin cobertura de protección social y carentes de prestaciones relacionadas con el empleo.

Tamaño de empresas y edades

Un resultado que se destacó en este segundo trimestre es que el empleo en las empresas de entre 11 a 50 trabajadores, compañías medianas, fue de 1.52 millones, un crecimiento de más de 13%.

Este resultado positivo es mayor al presentado en las empresas de entre 51 a más trabajadores (5.9%) y largamente superior al del grupo de 1 a 10 trabajadores (-0.5%).

En el primer trimestre, se tuvo un escenario similar. En las de 11 a 50 trabajadores, el empleo se aceleró en 13.5%, mientras que en las de 51 a más apenas en 3.1%. En la restante, las micro y pequeñas empresas, cayó ligeramente.

García indicó que la mayor empleabilidad entre las que llamó “empresas medianas” no reflejarían necesariamente una “bonanza”. “Debido a los altos costos regulatorios, podría ser que las empresas se están acumulando en ese nivel de entre 11 a 50 trabajadores. No les conviene contratar más y crecer”, mencionó.

Se puede cruzar la data del tamaño de empresas y la informalidad para ampliar aún más el panorama. En los últimos 12 meses (julio 2025 - junio 2026), el 88.1% de la población ocupada en empresas de 1 a 10 trabajadores tenían empleo informal. Este porcentaje se reduce en empresas de 11 a 50 trabajadores (42.9%) y en las empresas de 51 y más trabajadores (15.2%).

De otro lado, también se identificó como tendencia particular que el empleo para las personas de 45 años a más crece por encima del 4% por cuarto trimestre consecutivo.

Solo en el segundo trimestre, el incremento fue de 4.5%, es decir, 308,200 adicionales (7.1 millones). En contraparte, la población ocupada más joven, del grupo de 14 a 24 años, tuvo una caída de 3% (a 2.3 millones).

Al respecto, García indicó que se asienta un fenómeno de oferta laboral por las personas de mayor edad, pero a su vez se suma evidencia que los jóvenes continúan saliendo del mercado laboral. “La falta de experiencia y la informalidad estructural genera que ya no entren, incluso, a buscar trabajo”, dijo.

Esta situación trae consigo un grave problema por el fin del bono demográfico: “Ya estamos al final del período estimado (entre 2005 y 2045) del boom demográfico y vemos que finalmente no se está aprovechando este potencial”.

En un contexto de avance de la inteligencia artificial (IA), el economista señaló que las plazas para practicantes son las que más se han visto afectadas al ser sustituidas dichas laborales. “Hay un freno en la primera escalera de esos rumbos profesionales”, subrayó.

Lima Metropolitana

La población ocupada en el trimestre móvil mayo-julio tuvo un crecimiento de 7.7%, marcando su cuarta aceleración consecutiva y registrando casi 6 millones de trabajadores. Esto significó que casi 426,000 personas más cuentan con trabajo respecto al mismo lapso del 2025.

Un ritmo similar se observó en el rubro de empleo adecuado, o empleo “de calidad”: se registraron 3.9 millones de puestos de trabajo, es decir, 278,100 más.

El empleo, en general, tuvo un mayor incremento en las empresas de 51 a más trabajadores (1.8 millones de trabajadores, es decir, 13.3% más). Sin embargo, las medianas, similar a lo que se vio a nivel nacional, no se quedaron atrás: se registraron 753,800 empleos, una expansión de 13%.

Las micro y pequeñas empresas concentraron a más de 3.4 millones de trabajadores en Lima Metropolitana, pero el crecimiento fue de 3.9%.

Dato: S/ 1,966 fue el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en los últimos 12 meses a junio, reportó la encuesta del INEI.