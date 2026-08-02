La economía peruana atraviesa una dualidad, según recogió el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Mientras que el empleo formal total continúa expandiéndose, en pesca ha sufrido un retroceso importante. ¿A qué se debe?

El empleo formal en el Perú aumentó un 4.2% en mayo de 2026 (6.3 millones de trabajadores en total), con lo cual acumuló un crecimiento de 4.3% a ese mes.

El motor de este crecimiento fue el sector privado, que incrementó sus puestos de trabajo en 5.4% (4.6 millones en total). Los sectores que impulsaron el dinamismo provienen, sobre todo, de servicio, comercio y agropecuario.

Pero si la lupa se coloca en la pesa, la caída en el empleo fue de 3.6% en mayo (20,000 en total), lo que significó un deterioro de 1.4% en los primeros cinco meses del año. Esto va en línea con la producción del sector: se observa que este registró una reducción del 30.8% a mayo.

La pesca “se hunde”

El hundimiento del PBI pesquero se debe a la menor captura de anchoveta en la región norte-centro como consecuencia de la suspensión de la primera temporada de pesca dispuesta por el Ministerio de la Producción (Produce) por El Niño (que eleva las temperaturas del mar y aleja el recurso).

“El 9 de abril, el Ministerio de la Producción autorizó el inicio de la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro, con una cuota de 1.9 millones de toneladas métricas (TM). Esta cuota refleja una menor biomasa que se viene observando desde finales de 2025. En abril, la captura totalizó 0.4 millones TM; en mayo se capturó alrededor de 0.03 millones de TM; y en junio no se habría capturado el recurso. Con ello, se tendría un avance del 24.6% de la cuota”, se recuerda en el informe.

Agrega: "El Ministerio de la Producción dispuso la suspensión temporal de las actividades extractivas del recurso anchoveta del 24 de abril hasta el 3 de mayo, como parte de las acciones orientadas a preservar la biomasa y asegurar la sostenibilidad de la primera temporada. Posteriormente, volvió a suspender la captura del 8 al 13 de mayo, con ampliaciones que prolongaron la medida hasta el 10 de junio. Finalmente, en su última resolución del 10 de junio, dispuso la suspensión indeterminada de la temporada”.

La biomasa, además, se ha visto afectada por las condiciones de El Niño Costero, con anomalías en la temperatura superficial del mar, que alcanzó niveles fuertes en mayo y junio. A diferencia de la tendencia nacional, el empleo formal dentro del sector pesca cayó un 3.6% en mayo y reflejó con ello el impacto directo de la falta de actividad extractiva.