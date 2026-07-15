En Lima Metropolitana, más de 5 millones 894 mil personas se encontraban trabajando al cierre de la primera mitad del 2026, un 7.5% por encima de las cifras de hace un año, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Con ello, el reporte indica que durante el trimestre móvil abril-mayo-junio del 2026 la población ocupada en la capital creció en 413 mil personas.

El incremento estuvo impulsado principalmente por el sector de servicios, que generó puestos de trabajo para 255,800 empleados (8.3%). De hecho, este rubro concentró el 56.7% de la población ocupada de Lima Metropolitana.

Otros rubros que crearon nuevos puestos de trabajo en los últimos tres meses fueron comercio (5.4%), manufactura (6.5%) y construcción (6.1%).

Durante el trimestre móvil abril-mayo-junio del 2026 la población ocupada en la capital creció en 413 mil personas. (Imagen: INEI)

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El aumento del empleo también estuvo concentrado en la población con mayor nivel educativo. La contratación de trabajadores creció 23.7% para los profesionales con educación superior universitaria, mientras que para aquellos con estudios superiores no universitarios el incremento fue de 8%.

Por el contrario, se redujo el empleo entre las personas con educación primaria o menor nivel (-12.8%) y entre quienes solo alcanzaron secundaria (-0.5%).

En cuanto al sueldo, en este último trimestre el ingreso promedio mensual en Lima Metropolitana se ubicó en S/ 2,343. Esto supera en 7.9% el monto promedio que se ganaba hace un año.

Empleo adecuado continúa creciendo

Al cierre de la primera mitad del año la cantidad de trabajadores con empleos adecuados creció en 9.9% a 3 millones 907,100. De esa manera, el empleo adecuado pasó a representar el 63% de la población económicamente activa, cuando hace un año era equivalente a un 60.7%.

Pese a la mejora el subempleo también creció. Estos empleos de baja calidad aumentaron en 3.2% ante un mayor número de personas en puestos con ingresos por debajo del promedio.

Sin embargo, el subempleo por insuficiencia de horas -que representa a aquella población que trabaja menos de 35 horas a la semana y tiene deseo y disponibilidad para trabajar más- disminuyó 3.5% en los últimos meses.

Por otro lado, la tasa de desempleo en Lima Metropolitana descendió de 6.4% a 4.9%, equivalente a 304,600 personas que buscaron trabajo activamente entre abril y junio.