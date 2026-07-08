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Financial Times
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La economía mundial se ha mantenido resiliente a pesar del repunte inflacionario tras la pandemia; de los aranceles de Donald Trump; de la guerra en curso de Rusia contra Ucrania; de la guerra con Irán y, como consecuencia de estos dos conflictos, de las grandes crisis energéticas, siendo la más reciente, en términos cuantitativos, la mayor de la historia. ¿Deberíamos concluir que la economía es invulnerable o simplemente ha tenido suerte? Si se trata de suerte, ¿cómo podría definitivamente agotarse?

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