El conflicto en el Medio Oriente ha eclipsado la situación en Ucrania en los últimos meses. En la imagen, el 18 de junio de 2026, una columna de humo negro se elevaba desde la refinería de petróleo de Gazprom Neft, productora rusa de petróleo, en las afueras del sureste de Moscú. (Foto: AFP).
El conflicto en el Medio Oriente ha eclipsado la situación en Ucrania en los últimos meses. En la imagen, el 18 de junio de 2026, una columna de humo negro se elevaba desde la refinería de petróleo de Gazprom Neft, productora rusa de petróleo, en las afueras del sureste de Moscú. (Foto: AFP).
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Financial Times
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Los líderes de los países del G7 han acordado “aumentar la presión” sobre Rusia, incluso mediante nuevas sanciones a las exportaciones de petróleo y gas, en un esfuerzo por cortar el flujo de fondos que alimentan los esfuerzos bélicos de Vladímir Putin.

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