Una fuente diplomática francesa declaró el martes que se había alcanzado un consenso entre el grupo de naciones ricas tras una ronda de conversaciones en la que también estuvo presente el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. El Reino Unido y Canadá también anunciaron nuevas sanciones.

El presidente francés, Emmanuel Macron, es el anfitrión de la reunión de los líderes — incluyendo el presidente estadounidense, Donald Trump — en el complejo turístico alpino de Évian-les-Bains hasta el miércoles.

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“Los líderes han acordado aumentar la presión sobre Rusia, especialmente mediante sanciones al petróleo y al gas”, afirmó la fuente francesa tras una sesión dedicada a Ucrania.

El conflicto en el Medio Oriente ha eclipsado la situación en Ucrania en los últimos meses, por lo que los líderes del G7 en la cumbre han intentado volver a involucrar a Trump en la ayuda a Kiev, ahora que está a punto de firmarse un acuerdo para prorrogar el alto el fuego con Teherán.

Kiev ha pedido que se intensifique la presión sobre Moscú, ya que Rusia se ha estancado en el frente, lo que ha llevado al ejército de Putin a intensificar los ataques con misiles de largo alcance y drones.

Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente ruso Vladimir Putin. (Foto: AFP)

“Ahora que esto ha terminado, vamos a centrarnos en aquello y ver si podemos acabarlo”, dijo Trump el lunes en referencia a Irán y Ucrania.

El presidente estadounidense indicó que también estaba dispuesto de ejercer presión sobre las exportaciones energéticas rusas, sin dar detalles sobre cómo lo haría.

EE.UU. había concedido una serie de exenciones para el petróleo y los productos petrolíferos rusos transportados por vía marítima durante la guerra contra Irán, con el fin de aliviar la presión sobre los precios mundiales de la energía. Aunque Washington ya había prorrogado dichas exenciones, estas volverán a expirar en los próximos días.

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Trump y Zelenski debían sostener una reunión bilateral durante la cumbre del G7. Zelenski declaró en un mensaje de audio compartido con los periodistas tras las reuniones: “Ante todo, Putin no quiere poner fin a la guerra, pero hay que obligarle a hacerlo, principalmente mediante sanciones. Todos los países hablaron de ello”.

Canadá y el Reino Unido también anunciaron que intensificarían las sanciones contra la ‘flota en la sombra’ de buques rusos que transportan exportaciones de petróleo y gas para eludir las sanciones vigentes.

El primer ministro británico, Sir Keir Starmer, le declaró a la prensa que existía “unidad en la sala” respecto a la idea de que Ucrania estaba avanzando en el campo de batalla y de que las sanciones contra Rusia estaban surtiendo efecto. “Existe una sensación real de que ha llegado el momento de que todos nosotros, como G7, aumentemos la presión; como habrán visto esta mañana, hemos impuesto nuevas sanciones a Rusia”, afirmó.

(De izquierda a derecha) El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, el presidente de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi, el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Kenia, William Ruto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, el primer ministro de India, Narendra Modi, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva posan para una fotografía de grupo durante la cumbre del G7, en Evian, al este de Francia, el 16 de junio de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP)

El lunes, el Reino Unido anunció que tomaría medidas contra la flota en la sombra de Rusia, incluyendo varios buques que transportan gas natural licuado ruso sujeto a sanciones. Asimismo, el Reino Unido planea imponer nuevas medidas para “sacar a la luz y derrocar” una red de inteligencia militar rusa, o GRU, vinculada a una empresa llamada Neptune, la cual, según Londres, “adquiría de forma encubierta tecnología occidental para el ejército ruso”.

La fuente diplomática francesa señaló que el hecho de que el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán ya estaba contribuyendo a reducir los precios mundiales del petróleo y el gas había ayudado a lograr un consenso sobre la imposición de sanciones a las exportaciones energéticas rusas.

Otra forma en que los países del G7 podrían comprometerse a ayudar a Ucrania sería reforzando sus sistemas de defensa aérea, indicó la fuente francesa. Zelenski ha estado solicitando autorización de EE.UU. para fabricar misiles interceptores Patriot en Ucrania, argumentando que el país es vulnerable a los ataques rusos con misiles balísticos de largo alcance.

Funcionarios ucranianos le han declarado al Financial Times (FT) que el suministro estadounidense de interceptores Patriot es insuficiente y llega con demasiada lentitud, lo que provoca un aumento de los ataques rusos directos contra infraestructuras críticas y civiles. Zelenski afirmó haber abordado esta cuestión con Trump y aseguró que sus respectivos equipos “seguirán trabajando” en el asunto.

Escrito por Leila Abboud, Jim Pickard and Amy Mackinnon