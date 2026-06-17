Las potencias del Grupo de los 7 (G7), incluida Estados Unidos, pidieron este miércoles a las empresas tecnológicas que desarrollen herramientas para garantizar la seguridad de los menores en línea, en medio de la preocupación por las implicaciones del auge de la inteligencia artificial.

El llamado se produjo al término de tres días de cumbre del G7 en Evian, en el este de Francia, que concluyó con un almuerzo de trabajo al que se invitó a directivos de empresas de IA como Sam Altman (OpenAI) y Dario Amodei (Anthropic).

“Hacemos un llamado a los proveedores de servicios digitales para que desarrollen y apliquen tecnologías y sistemas que garanticen experiencias seguras, protegidas y adecuadas a cada edad”, señalan los líderes del G7 en una declaración conjunta, a la que se sumaron Brasil, Corea del Sur, Egipto, India y Kenia.

Estados Unidos está alineado con sus socios del G7 -Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido- en el principio de proteger a los menores en las redes sociales.

La declaración, que ratifica un acuerdo alcanzado a finales de mayo en París en una cumbre sectorial del G7, pretende reforzar la protección de los menores en internet.

“Estos pueden verse expuestos a interacciones y contenidos ilegales o inadecuados para su edad que perjudican su salud mental y su bienestar”, alerta la declaración conjunta.

(De izquierda a derecha) El presidente del Consejo Europeo Antonio Costa, la primera ministra de Italia Giorgia Meloni, el presidente de Corea del Sur Lee Jae-myung, el presidente de Egipto Abdel Fattah El-Sisi, el primer ministro de Reino Unido Keir Starmer, el presidente de EE.UU. Donald Trump, el presidente de Kenia William Ruto, el presidente de Francia Emmanuel Macron, la primera ministra de Japón Sanae Takaichi, el primer ministro de India Narendra Modi, el primer ministro de Canadá Mark Carney, el canciller de Alemania Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva posan para una foto familiar durante la cumbre del G7, en Evian, este de Francia, el 16 de junio de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP)

En este sentido, el texto pide a las empresas de IA detectar y eliminar los “deepfakes” de carácter sexual y a establecer parámetros de seguridad, como “herramientas de control parental y mecanismos de verificación de la edad”.

Relativamente unidos en la cuestión de proteger a los menores, los países del G7 discrepan sobre la fiscalidad y la regulación del sector digital.

Un caso ilustrativo es el de la empresa Anthropic, que suspendió el acceso a la versión más potente de su tecnología en cumplimiento de una orden de Washington alegando un riesgo de seguridad nacional.

En este sentido, el presidente francés, Emmanuel Macron, apoyó la necesidad de “regular mejor” estos modelos de inteligencia artificial “para evitar que caigan en manos de regímenes autoritarios”.

Pero advirtió que “la respuesta no puede ser la no cooperación entre democracias”.

“Estados Unidos y la UE deben ser socios sólidos en materia de IA”, defendió en la misma línea la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Es de interés mutuo que nuestros ciudadanos y empresas puedan utilizar con total seguridad los mejores modelos de IA”, aseveró.