Rusia lanzó esta madrugada uno de los ataques más masivos contra la retaguardia enemiga de toda la guerra en Ucrania, que ha causado por el momento la muerte de 18 personas- entre ellas un niño-, según las autoridades ucranianas.

El ataque ha vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad de Ucrania ante los misiles balísticos rusos, una circunstancia sobre la que el presidente Volodímir Zelenski advirtió recientemente en una carta a su homólogo Donald Trump, pidiéndole ayuda.

Centenares de drones y 73 misiles

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia empleó en este ataque un total de 656 drones de larga distancia y 73 misiles de distintos tipos, de los que 602 y 40, respectivamente, fueron neutralizados.

Otros 33 drones y el mismo número de misiles, treinta de ellos balísticos, no pudieron ser interceptados e impactaron en 38 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de drones destruidos en el aire en otros quince lugares.

Esta fotografía muestra una densa columna de humo que se eleva de un incendio durante los ataques con drones y misiles en Kiev el 2 de junio de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Evgen KOTENKO / AFP).

Zelenski reitera su petición de ayuda a Europa y EE.UU.

Tanto el presidente Zelenski como su ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, destacaron el problema que suponen para Ucrania los misiles balísticos enemigos en sus mensajes de condena del ataque.

“Europa necesita de sus propias defensas antibalísticas para que esta guerra termine finalmente. Y la asistencia de EE.UU. en el suministro de misiles para los sistemas Patriot es absolutamente necesaria”, escribió en X Zelenski.

Sibiga fue más concreto que su jefe a la hora de proponer nuevas fórmulas para poner solución al déficit en misiles antibalísticos que sufre Ucrania. “Utilicen el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz”, dijo el jefe de la diplomacia ucraniana, «para financiar el programa PURL y comprar sistemas Patriot adicionales y misiles para Ucrania”.

Tanto Zelenski como Sibiga han hecho asimismo un llamamiento para que Ucrania y sus socios europeos aceleren su trabajo en materia de misiles balísticos, que tiene entre sus prioridades declaradas la producción de este tipo de armamento en el menor tiempo posible para dejar de depender de EE.UU.

Muertos en Dnipró y Kiev

El ataque ruso esta madrugada es el primero de estas características lanzado por Rusia desde que el Kremlin anunciara el comienzo de una inminente campaña aérea contra centros de toma de decisiones ucranianos en Kiev, en respuesta al ataque ucraniano el 22 de mayo a una residencia de estudiantes de la ciudad ocupada de Lugansk, en el que murieron 21 personas.

Al menos seis personas han muerto en Kiev y otras doce han perdido la vida en la ciudad de Dnipró, en centro-este de Ucrania.Además, decenas de personas han resultado heridas en estas dos ciudades y en otros lugares del país, como Járkov, en el noreste del país.

Rusia confirma el ataque

Según el Ministerio de Defensa ruso, el ataque iba dirigido contra empresas del complejo industrial militar ucraniano y contra infraestructura crítica de Kiev y otras seis regiones de Ucrania.

Una infraestructura de la empresa pública ucraniana Naftogaz está entre los objetivos alcanzados por los drones rusos en este último ataque, según ha confirmado la compañía en su página web.

Además de llevar a cabo el ataque masivo de la madrugada, Rusia también ha atacado durante el día Járkov, Kiev y otras regiones de Ucrania.

Por su parte, Ucrania también continuó este martes su campaña de ataques contra sus territorios bajo ocupación rusa y contra la retaguardia enemiga, alcanzando de madrugada una refinería situada en la ciudad de Ilski de la región de Krasnodar, en el sur de Rusia.