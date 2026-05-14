El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, informó que sostendrá una reunión con el nuevo embajador de la Federación de Rusia en el Perú, Alexey Ushakov, para abordar el caso de peruanos captados con engaños para ser parte de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Voy a conversar con él para que la embajada Rusa se involucre en este tema”, expresó el canciller.

Según indicó, cientos de ciudadanos peruanos habrían sido trasladados bajo engaños laborales y terminaron participando en el conflicto armado.

Ministro de RR. EE. informó que sostendrá una reunión con el nuevo embajador de la Federación de Rusia en el Perú para abordar el caso de peruanos. Foto: GEC

Pareja precisó que en Rusia habría aproximadamente 180 peruanos involucrados.

“Es una cosa lamentable y nosotros estamos muy preocupados. (Que) la juventud no se deje engañar, no se deje seducir por ofertas económicas que pueden ser muy atractivas”, manifestó.

El canciller advirtió que las personas reclutadas no desempeñarían las labores ofrecidas inicialmente, sino que serían enviadas directamente a zonas de combate.

“No van a trabajar en aquello que les están diciendo que van a trabajar, sino los van a mandar al frente, los van a mandar a esta guerra que ellos no tienen por qué pelear”, señaló, inormó Canal N.

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Asimismo, indicó que una vez en territorio ruso, a los ciudadanos se les exigiría entregar sus pasaportes, lo que complicaría aún más su situación migratoria y de seguridad.