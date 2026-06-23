El negocio automotriz de Tesla ha estado bajo presión, una sólida razón para integrarlo en SpaceX.
El negocio automotriz de Tesla ha estado bajo presión, una sólida razón para integrarlo en SpaceX.
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Financial Times
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Tras la mayor oferta pública inicial de la historia, ¿por qué no la mayor adquisición? Desde que SpaceX salió a bolsa a finales de la semana pasada, Wall Street ha estado alborotado con la idea de que una unión con Tesla, que desde hace mucho tiempo se considera probable, será el siguiente paso. Pero si realmente se está gestando un acuerdo, probablemente no será por las razones que suelen darse.

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