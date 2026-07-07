Por Ricardo Arboccó, gerente global de Transformación Digital de AJE. Durante años, las empresas entendieron la transformación digital como un proceso centrado en automatizar tareas y acelerar el desarrollo tecnológico. Sin embargo, la inteligencia artificial (IA) ha cambiado completamente las reglas del juego.

Hoy ya no hablamos únicamente de herramientas que asisten, sino de sistemas capaces de ejecutar procesos complejos, tomar decisiones operativas y coordinar tareas de manera autónoma.

Esta evolución está generando uno de los cambios más profundos en la historia: el paso de equipos que “construyen” tecnología a equipos que “dirigen” la inteligencia digital. En Latinoamérica, este cambio representa una oportunidad relevante, ya que la IA generativa y los agentes autónomos permiten acelerar procesos que antes podían tomar años.

En nuestro caso, hemos observado cómo los tiempos de desarrollo de herramientas digitales se han reducido gracias al uso de IA aplicada a programación, automatización y resolución de incidencias. La productividad tecnológica ya no depende únicamente de la cantidad de desarrolladores, sino de la capacidad de las organizaciones para integrar la inteligencia artificial de forma estratégica.

Esto también redefine el perfil del talento. El desarrollador tradicional debe evolucionar y ahora los profesionales son capaces de traducir necesidades de negocio en instrucciones claras para sistemas inteligentes, supervisar decisiones, así como validar criterios operativos y éticos.

La habilidad crítica ya no será únicamente escribir código, sino diseñar intenciones, interpretar contextos y asegurar que la tecnología responda correctamente a los objetivos del negocio.

Sin embargo, este avance trae consigo desafíos importantes. Uno de los principales riesgos es asumir que mayor velocidad implica necesariamente mejores resultados. Por ello, conceptos como el “Zero-Trust Coding” comienzan a ganar relevancia dentro de las áreas tecnológicas. Las organizaciones deben asumir que toda recomendación generada por IA necesita validación; la supervisión humana seguirá siendo indispensable para evitar sesgos, errores lógicos o riesgos de seguridad.

Hoy, más que adoptar una plataforma específica, el verdadero diferencial competitivo está en construir culturas organizacionales capaces de adaptarse continuamente.

En conclusión: el mercado ya no demandará únicamente especialistas técnicos, sino profesionales con pensamiento crítico, visión sistémica y capacidad de liderar ecosistemas digitales cada vez más autónomos. La IA no reemplazará el liderazgo humano, pero sí redefinirá el tipo de liderazgo que las organizaciones necesitarán en el futuro.

También te puede interesar