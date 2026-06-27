El sector servicios continúa liderando el empleo formal en Perú. (Foto: Andina)
El sector servicios continúa liderando el empleo formal en Perú. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Según el resumen de la actividad económica de abril, a cargo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), este sector no solo es el más intensivo en empleo, sino también el más diversificado. ¿Qué abarca?

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Así se movieron los subsectores

En detalle, el empleo en el sector servicios aumentó 3.7% interanual en abril. De abril de 2025 a abril de 2026, el empleo formal en servicios pasó de 2.34 a 2.43 millones de puestos. En el periodo enero-abril, el sector acumuló un crecimiento de 3.8%.

El rubro de hoteles también mostró un desempeño positivo, con un incremento de aproximadamente 3,000 puestos de trabajo. El avance fue de 7.8%, lo que evidencia una mejora gradual del sector turismo y alojamiento.

En el caso de agencias de viajes, el empleo creció en torno a los 3,000 puestos, ya que pasó de 74,000 a 77,000 puestos de trabajo en el periodo analizado.

Siguieron, en ese orden, educación, servicios de salud, transporte, sector financiero, telecomunicaciones, servicios personales, otros servicios e intermediación laboral.

Este es el rol central del sector como principal generador de empleo en la economía peruana.
Este es el rol central del sector como principal generador de empleo en la economía peruana.

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