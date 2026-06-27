La estructura del empleo formal en el Perú evidencia una creciente predominancia del sector servicios, que concentra la mayor parte de los puestos de trabajo privados.

Según el resumen de la actividad económica de abril, a cargo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), este sector no solo es el más intensivo en empleo, sino también el más diversificado. ¿Qué abarca?

Así se movieron los subsectores

En detalle, el empleo en el sector servicios aumentó 3.7% interanual en abril. De abril de 2025 a abril de 2026, el empleo formal en servicios pasó de 2.34 a 2.43 millones de puestos. En el periodo enero-abril, el sector acumuló un crecimiento de 3.8%.

De acuerdo con los gráficos que compartió la entidad, una de las actividades más dinámicas fue restaurantes, que pasó de aproximadamente 200,000 en abril de 2025 a 216,000 puestos en abril de este año, lo que implica la creación de cerca de 16,000 empleos adicionales y un crecimiento de 8%.

El rubro de hoteles también mostró un desempeño positivo, con un incremento de aproximadamente 3,000 puestos de trabajo. El avance fue de 7.8%, lo que evidencia una mejora gradual del sector turismo y alojamiento.

En el caso de agencias de viajes, el empleo creció en torno a los 3,000 puestos, ya que pasó de 74,000 a 77,000 puestos de trabajo en el periodo analizado.

Siguieron, en ese orden, educación, servicios de salud, transporte, sector financiero, telecomunicaciones, servicios personales, otros servicios e intermediación laboral.