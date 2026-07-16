PBI. La anchoveta, principal fuente de la riqueza marina peruana, es una especie de aguas frías. Esa característica la hace especialmente sensible ante el Fenómeno de El Niño (FEN), porque el calentamiento del océano deteriora su hábitat, y la obliga a desplazarse al sur. Esto ha comenzado a suceder desde la llegada del FEN costero y en mayo, el impacto fue considerable. Según el INEI, la pesca para consumo humano indirecto –extracción de anchoveta– cayó 97.61% en mayo, respecto del mismo mes del año pasado. Si bien el Ministerio de la Producción decretó vedas, el recurso ya estaba abandonando el mar de Grau.

La ponderación de la pesca dentro del PBI total es pequeña (0.74%), pero su incidencia está en el sector manufacturero, cuya ponderación en el PBI total es la más alta (16.52%). Es que la anchoveta es el insumo principal en la fabricación de harina y aceite de pescado, rubros que forman parte del subsector fabril primario, que en mayo se contrajo 14.25%. Estos retrocesos arrastraron a sus respectivos sectores (pesca y manufactura), lo que provocó que el PBI de mayo registre un crecimiento de solo 1.8%. El promedio mensual en enero-abril había sido 3.58%. Así que el FEN ya está causando estragos, pues las economías de pescadores y empresas dedicadas a estas actividades están en dificultades.

Por su parte, un sector que mostraba variaciones cercanas a cero, para arriba o para abajo –entre noviembre del 2025 y marzo pasado, estuvo en rojo–, pudo salir de la zona de enfriamiento en mayo. Se trata de servicios financieros y seguros: creció 1.79%, respecto de mayo del año pasado, superando su magro promedio mensual (-0.11%) de enero-abril. Habría que establecer una correlación entre este significativo repunte con la mejora del ánimo del sector privado, tanto de empresas como de familias, que justamente se observó en mayo. Quizás se tenga que esperar los datos de junio, ya que en dicho mes las expectativas empresariales retornaron al tramo optimista, según la encuesta que realiza el BCR.

la anchoveta es el insumo principal en la fabricación de harina y aceite de pescado, rubros que forman parte del subsector fabril primario, que en mayo se contrajo 14.25%.(Foto: iStock)

Si el PBI de finanzas y seguros también mejoró en junio, alejándose de nuevo del cero, se empezaría a ver señales más claras del aumento de la inversión privada que para este año proyecta el BCR. El detalle es que su ponderación en el PBI total es relativamente baja (3.22%). Hay que recordar que todas las ponderaciones reflejan la estructura que tenía la economía peruana el 2007, así que cabría preguntarse si finanzas y seguros está subrepresentado, teniendo en cuenta la aparición de servicios financieros digitales, que en esa época no existían.