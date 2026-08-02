La inversión pública es un indicador que el nuevo Gobierno del Perú no puede dejar de lado.

Sobre todo, porque tendrá el reto de invertir más de S/ 10,315.7 millones en proyectos durante los cinco meses que quedan del 2026, que también son los primeros meses del mandato.

Para este año, el Gobierno nacional tiene asignado S/ 22,817.9 millones, de los cuales ya ejecutó, en los últimos meses de la gestión anterior, el 54.8% (S/ 12,502.2 millones), según data de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al 31 de julio.

Ahora, la tarea de los nuevos ministerios será ejecutar el 45.2% restante.

Para este año, el Gobierno nacional tiene asignado S/ 22,817.9 millones. (Foto: Andina)

Son siete los sectores que cuentan con más de S/ 1,000 millones para obras este año (presupuesto institucional modificado - PIM). En conjunto, tienen más de S/ 19,844.6 millones para sus proyectos:

Transportes y comunicaciones: S/ 6,729.4 millones

Presidencia del Consejo de Ministros: S/ 3,408.1 millones

Defensa: S/ 2,704.7 millones

Educación: S/ 2,122.1 millones

Vivienda, Construcción y Saneamiento: S/ 1,932.5 millones

Salud: S/ 1,916.8 millones

Agrario y Riego: S/ 1,031 millones

Estas carteras son lideradas, ahora, por Rafael Rey Rey, Luis Galarreta Velarde, Rafael Belaunde Llosa, José Antonio Chang Escobedo, Mauricio Arnillas Gonzales, Luis Dyer Fernández y Marco Vinelli Ruiz, respectivamente.

¿Cuánto han avanzado del monto asignado estas siete carteras clave y cuánto le dejan pendiente al nuevo Gobierno?

Siete sectores tienen más de S/ 19,844.6 millones para sus proyectos. (Foto: Andina)

El avance y pendientes de las carteras

De los casi S/ 20 mil millones que cuentan las siete carteras, en conjunto, la nueva gestión deberá encargarse de los S/ 8,702.1 millones que restan hasta diciembre.

Todos los sectores han invertido más de la mitad de su presupuesto asignado, excepto educación, que de los S/ 2,122.1 millones para este año, logró ejecutar el 46% al cierre de julio. Tampoco agrario que cerró con 41.2%, es decir, de los S/ 1,031 millones, avanzó solo con S/ 424.8 millones.

En detalle, este es el avance y el monto que dejan en manos del Gobierno de Fuerza Popular para lo que resta del año.

Inversión pública, avance del Gobierno nacional* Sectores Avance (%) Pendiente (millones de S/) Transportes y comunicaciones 53.5% 2,869.8 Presidencia del Consejo de Ministros 59.9% 1,365.3 Defensa 73.9% 705.9 Educación 46% 1,145.6 Vivienda, Construcción y Saneamiento 50.8% 950 Salud 58.3% 799.9 Agrario y Riego 41.2% 606.3

(*) Solo se consideró los siete sectores con más presupuesto asignado en 2026. Fuente: Transparencia Económica del MEF, al 31 de julio 2026.

En el caso del sector educación, incluye al Ministerio de Educación (Minedu), a las universidades públicas e Instituto Peruano del Deporte (IPD). Solo el Minedu sí registra un avance importante del 60%: de los S/ 929.3 millones ya avanzó con S/ 560 millones.

Transportes y comunicaciones

Para este artículo vale poner un mayor zoom en la cartera constructora por excelencia: la de transportes y comunicaciones. Este sector cuenta con S/ 6,729.4 millones este año, de los cuales ya invirtió el 53.5%. Es decir, deja en manos del nuevo Gobierno S/ 3,129.3 millones.

Este año, por ejemplo, se destinó S/ 1,405.3 millones a la construcción de la Línea 2 y ramal Av. Faucett-Gambetta en Lima, de los que restan solo S/ 454.3 millones para los siguientes meses.

Caso contrario, para el mejoramiento y ampliación del servicio aeroportuario en Cusco mediante el nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero se asignó S/ 412.1 millones, de los que se ha ejecutado solo 23.5%.