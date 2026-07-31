Orygen Perú incrementó en 31% sus inversiones durante el primer semestre del 2026, destinadas principalmente al desarrollo de la central fotovoltaica Wayra Solar, pese a reportar menores ingresos y utilidades en un entorno de mercado más exigente.

Marco Fragale, CEO de Orygen, señaló que los resultados del periodo “reflejan un entorno de mercado más exigente, con eventos extraordinarios que afectaron la producción energética del sector”. En ese contexto, indicó que la compañía mantuvo una gestión financiera disciplinada, redujo su deuda y reforzó las inversiones en Wayra Solar.

“Este avance reafirma nuestra visión de largo plazo y nuestro compromiso de continuar fortaleciendo una matriz energética más confiable, competitiva y sostenible para el país”, afirmó.

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Wayra Solar concentra las inversiones

Orygen destinó S/114.8 millones a inversiones entre enero y junio, un incremento de 31% frente al mismo periodo del 2025. La compañía explicó que el aumento respondió principalmente al avance de la construcción de Wayra Solar, una central fotovoltaica de 94 MW que demanda una inversión cercana a US$72 millones, registra más del 70% de avance y cuya entrada en operación comercial está prevista para finales del 2026.

Al integrarse con Wayra I y Wayra Extensión, el complejo renovable superará los 400 MW de capacidad instalada. De acuerdo con la empresa, el proyecto representa un hito dentro de su portafolio de inversiones por su alineamiento con los objetivos de sostenibilidad y diversificación energética.

En paralelo, continuó ejecutando trabajos de mantenimiento en sus centrales hidráulicas, renovables y termoeléctricas para garantizar la confiabilidad de sus activos y el suministro de energía.

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Menores ingresos y utilidad

Los ingresos de Orygen ascendieron a S/ 893.5 millones en el primer semestre del 2026, una reducción de 26% frente al mismo periodo del 2025. El EBITDA retrocedió 40%, hasta S/ 429.8 millones, y la utilidad neta cayó 54%, situándose en S/ 206.4 millones. En contraste, la deuda financiera disminuyó 3%, hasta S/ 1,149.4 millones.

La compañía atribuyó la disminución de los ingresos al vencimiento de contratos con clientes regulados y libres que contemplaban mayores volúmenes y precios que los acuerdos suscritos posteriormente. Respecto del EBITDA, precisó que su contracción respondió al mayor costo unitario de generación térmica asociado a la deflagración ocurrida en marzo en el ducto de Camisea.

En el ámbito operativo, la generación neta de energía disminuyó 2% y las ventas de energía retrocedieron 14% frente al primer semestre del año anterior.