En el Perú, según el INEI, solo 4 de cada 10 hogares cuentan con una computadora. Esta brecha limita las oportunidades de desarrollo, especialmente en las zonas rurales. En este contexto, ASUS entregó 1575 Chromebook CZ11 y 118 ExpertBook B1 a la Municipalidad Distrital de Canoas de Punta Sal (Tumbes). Esta iniciativa beneficiará directamente a más de 1500 estudiantes y a más de un centenar de docentes y personal administrativo de 11 instituciones educativas públicas de la localidad.

La entrega se realizó en el marco del lanzamiento del proyecto “ConTICgo Aprendo”, desarrollado junto con el integrador especializado Edulink y financiado mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). Este programa busca impulsar la transformación digital de la educación mediante un ecosistema que integra dispositivos, plataformas virtuales, contenidos curriculares, capacitación docente y herramientas de inteligencia artificial (IA). Este ecosistema permitirá optimizar la planificación de clases, crear materiales didácticos personalizados y enriquecer el proceso formativo.

“Comprometidos con el cierre de la brecha digital, vemos en la tecnología un puente que ayuda a reducir desigualdades y acerca oportunidades de aprendizaje a más niños y adolescentes en las regiones del país. Por ello, es fundamental impulsar más iniciativas articuladas entre los sectores público y privado que contribuyan de manera sostenida al fortalecimiento de la calidad educativa”, señala Ferruccio Fontanot, Commercial Manager de ASUS Perú.

Tecnología que acompaña la transformación educativa

“ConTICgo Aprendo” apuesta por tecnología diseñada para responder a las necesidades del entorno escolar. En esa línea, las Chromebook CZ11 cuentan con una estructura reforzada que resiste golpes y caídas frecuentes durante el uso diario, lo que contribuye a prolongar su vida útil y a asegurar que los estudiantes puedan utilizarlas de forma continua durante el año escolar.

Asimismo, los equipos incorporan protección antimicrobiana en las superficies de mayor contacto y un teclado resistente a derrames de líquidos, características que favorecen un uso compartido más seguro dentro de las aulas. También incluyen pantallas con certificación de baja emisión de luz azul y tecnología antiparpadeo, pensadas para reducir la fatiga visual durante las jornadas de estudio.

Además, la autonomía de hasta 12 horas y el rápido encendido de los dispositivos facilitan el desarrollo de las clases sin interrupciones, lo que permite aprovechar al máximo los recursos digitales.

Por último, para garantizar la sostenibilidad de la inversión pública, los dispositivos incorporan herramientas de administración centralizada mediante ChromeOS, que permiten su gestión remota, geolocalización y bloqueo en caso de pérdida o robo.

El alcalde distrital, Javier Pazo Eche, resaltó que estas robustas medidas de protección y el soporte posventa continuo garantizan la sostenibilidad de la inversión social del proyecto. Con este hito, ASUS se consolida como un socio estratégico indispensable para la modernización de la educación pública peruana.

Finalmente, la compañía reafirma su compromiso de actuar como aliado estratégico en el desarrollo de soluciones tecnológicas que impulsen una educación más inclusiva, innovadora y preparada para los desafíos del futuro.

Sobre ASUS ASUS es un líder global en tecnología que ofrece los dispositivos, componentes y soluciones más innovadores e intuitivos del mundo, brindando experiencias increíbles que mejoran la vida de las personas en todas partes. Con un equipo de 5000 expertos en I+D, la compañía es reconocida mundialmente por reinventar continuamente las tecnologías actuales. Clasificada constantemente como una de las empresas más admiradas del mundo según Fortune, ASUS también está comprometida con la construcción de un futuro sostenible. Su objetivo es crear una empresa con emisiones netas cero, impulsando la transición hacia una economía circular, con una cadena de suministro responsable que genere valor compartido para todos.

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