Segura sostuvo que las grandes empresas casi no se verán afectadas, pero que el mayor costo de la formalidad golpeará con fuerza a las mypes (foto: Alonso Chero / @photo.gec).
Segura sostuvo que las grandes empresas casi no se verán afectadas, pero que el mayor costo de la formalidad golpeará con fuerza a las mypes (foto: Alonso Chero / @photo.gec).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

y que esta medida irá acompañada de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas.

Ante ello

Segura sostuvo que

LEA TAMBIÉN: Consejo Fiscal pide al nuevo Gobierno anular leyes que generen alto costo tras fallo del TC

“La remuneración mínima vital ha subido como 20% en los últimos tiempos en línea con la inflación. No había una presión por precios y tampoco se justificaba por crecimiento de productividad. Vamos a ver como lo sustenta el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo. Un aumento de esta naturaleza va a generar distorsiones en el mercado laboral y en la economía”, indicó en Canal N.

Sobre el bono compensatorio,

LEA TAMBIÉN: Consejo Fiscal alerta sobre aumento de incumplimientos de limites fiscales en municipios

“Personalmente, no entiendo lo del bono. Dar bono a microempresas en el Perú, son millones, seguro se refieren a las formales, pero es extraño, es un bono temporal para un gasto permanente”, acotó.

Finalmente, respecto a las leyes que generan gasto, indicó que confía en que se revisen, tal como ha mencionado el ministro de Economía, Elmer Cuba, quien señaló que se evaluarán y, de ser necesario, se modificarán para evitar riesgos para la caja fiscal.

Alonso Segura indicó que confía, respecto a las leyes que generan gasto, en que se revisen, tal como ha mencionado el ministro de Economía, Elmer Cuba. (Foto: Jesús Saucedo)
Alonso Segura indicó que confía, respecto a las leyes que generan gasto, en que se revisen, tal como ha mencionado el ministro de Economía, Elmer Cuba. (Foto: Jesús Saucedo)

TE PUEDE INTERESAR

Ministro de Vivienda sobre salida de legisladores del Pleno: “Agradezco que se hayan retirado”
Gobierno de Fujimori alista pedido de facultades: las medidas en seguridad ciudadana
Feriados en Perú: Fujimori solicitará facultades al Congreso para reducir estos días

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.