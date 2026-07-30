La presidenta Keiko Fujimori, en su primer mensaje a la nación, anunció que el sueldo mínimo subirá a S/ 1,300 mensuales y que esta medida irá acompañada de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas.

Ante ello Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, advirtió que este aumento generaría distorsiones en el mercado laboral y en la economía, y señala que el impacto negativo recaerá especialmente sobre las micro y pequeñas empresas.

Segura sostuvo que las grandes empresas casi no se verán afectadas, pero que el mayor costo de la formalidad golpeará con fuerza a las micro y pequeñas empresas.

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“La remuneración mínima vital ha subido como 20% en los últimos tiempos en línea con la inflación. No había una presión por precios y tampoco se justificaba por crecimiento de productividad. Vamos a ver como lo sustenta el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo. Un aumento de esta naturaleza va a generar distorsiones en el mercado laboral y en la economía”, indicó en Canal N.

Sobre el bono compensatorio, precisó que solo podría otorgarse a las empresas formales.

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“Personalmente, no entiendo lo del bono. Dar bono a microempresas en el Perú, son millones, seguro se refieren a las formales, pero es extraño, es un bono temporal para un gasto permanente”, acotó.

Finalmente, respecto a las leyes que generan gasto, indicó que confía en que se revisen, tal como ha mencionado el ministro de Economía, Elmer Cuba, quien señaló que se evaluarán y, de ser necesario, se modificarán para evitar riesgos para la caja fiscal.