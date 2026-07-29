El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, cuestionó la decisión de congresistas de oposición de retirarse de la sesión solemne del Pleno antes de que la mandataria Keiko Fujimori iniciara su mensaje a la Nación tras la toma de mando presidencial.

El integrante del Gabinete calificó el hecho como una “falta de respeto”, aunque señaló que considera preferible que los parlamentarios abandonaran el hemiciclo antes de protagonizar incidentes durante la ceremonia.

“(Fue) una falta de respeto, pero yo en el fondo agradezco que se hayan retirado. Prefiero que no estén a que estén chiflando, gritando o haciendo escándalos. Es mejor” , sostuvo en declaraciones a RPP.

Antes del inicio del discurso presidencial, legisladores de las bancadas de Juntos por el Perú y algunos de Ahora Nación, vestidos de negro, exhibieron fotografías de personas fallecidas durante las protestas sociales de 2022 y 2023. Asimismo, lanzaron consignas como “Justicia para las víctimas” y “Libertad para Pedro Castillo”.

Congresistas de Juntos por el Perú y algunos miembros de Ahora Nación se retiraron del hemiciclo antes del mensaje de Keiko Fujimori. Foto: Captura Canal N.

Tras esa protesta, los parlamentarios abandonaron el hemiciclo, mientras eran despedidos con aplausos por parte de legisladores y simpatizantes del oficialismo.

Prioridades del Ministerio de Vivienda

En otro momento, Arnillas adelantó las principales líneas de trabajo que impulsará al frente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Entre ellas, mencionó el fortalecimiento de la vivienda social y el acceso al agua potable.

Según explicó, uno de los principales problemas para ampliar la oferta de vivienda social es la insuficiencia de bonos habitacionales, por lo que su gestión buscará asegurar mayores recursos para incrementar ese beneficio.

“El problema de la vivienda social en el Perú es que faltan siempre bonos. Entonces, estamos consiguiendo los fondos para poder dar muchos más bonos al sector”, indicó.