El Gobierno de Keiko Fujimori presentará un proyecto de ley que busca la delegación de facultades legislativas por un 120 días para impulsar medidas no sólo enfocadas en seguridad, sino también en reformas laborales, tributarias y de simplificación administrativa.

La iniciativa fue analizada hoy como el principal tema en agenda de la primera sesión del Consejo de Ministros, tras solo un día de la juramentación del gabinete ministerial encabezado por Luis Galarreta. Según comunicaron, “esta medida será aprobada en la próxima sesión”.

En primer lugar se plantea establecer medidas para promover la formalización, simplificación, productividad, competitividad, digitalización, innovación, asociatividad, acceso a mercados y crecimiento de las micro y pequeñas empresas, cooperativas y emprendimientos, incluyendo en materia tributaria, laboral y de seguridad social y administrativa y de permisos, autorizaciones licencias y otros requisitos administrativos.

(Noticia en desarrollo)