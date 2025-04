Refiere que se han aminorado los plazos de evaluación que se realizan a través del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) -adscrito al Minam- y que la reducción continuará tras la reciente aprobación de la Línea de Base Ambiental Pública. Aquí los detalles.

-El proceso de evaluación, a cargo del Senace, a los instrumentos de gestión ambiental de proyectos se fue ralentizando en anteriores gobiernos...

Justamente, uno de los aspectos que se buscó en la actual gestión es que destrabemos proyectos que estaban en evaluación por mucho tiempo, en algunos casos por más de cinco años, con idas y vueltas entre el Senace y las autoridades opinantes. Analizamos nuestro marco legal y encontramos que había sobreregulación.

En el 2001 se diseñó el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que daba plazo de 8 meses para analizar los proyectos, pero, con los años se han ido generando procedimientos extras, requisitos adicionales que lo hicieron muy complejo, no solo en Senace sino en los mismos sectores.

-¿Qué pasos dio su sector el último año para destrabar esos procedimientos extra?

Se dio el Decreto Supremo N° 004– 2024 para reducir los periodos de admisibilidad de un proyecto, y en el cual se tenía que verificar: si (su estudio ambiental) cumplía los términos de referencia, si los consultores que lo hacían estaban registrados y acreditados, y si habían pagado para la evaluación. Todo esto -supuestamente- se debía hacer en solo 5 días hábiles.

-Antes de este DS, ¿cómo era la situación?

Hemos encontrado proyectos sin admisibilidad tras casi año y medio a dos años (de presentados los estudios ambientales), porque en esa etapa (que es inicial) evaluaban aspectos de fondo. Entonces, con este DS hemos regulado que la fase de admisibilidad no pase de 5 días hábiles.

Eliminaron duplicidad de funciones

-¿Qué otro procedimiento se ha agilizado el año que pasó?

Emitimos el DS 005-MINAM para eliminar las duplicidades (de funciones) entre Senace, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Servicio Forestal, lo que nos ha permitido reducir a 6 meses el proceso de evaluación. Antes solo la etapa preliminar tomaba hasta 12 meses, y el proceso de formulación del estudio tomaba casi dos años.

-Entiendo que también se dieron normas para acelerar los procesos de aprobación ambiental de sectores opinantes.

Así es. Junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sacamos el Decreto Legislativo 1668 que permitió que sectores productivos como Agricultura, Transportes, Energía y Minas, Vivienda, comiencen a analizar mejor sus procedimientos internos y vayan eliminando barreras burocráticas en sus trámites para los estudios ambientales.

Proyectos que se han destrabado

-¿Qué resultados se ha obtenido de este cambio normativo a la fecha?

Solamente en el 2024 hemos destrabado US$ 13,800 millones en proyectos y en lo que va el año, en este primer trimestre, ya estamos certificando y aprobando proyectos por US$ 10,700 millones que corresponden a 120 proyectos de inversión.

-Desde que comenzaron estos cambios normativos, ¿cuántos estudios ambientales para proyectos se han aprobado hasta la fecha?

Desde el año 2023 a marzo del 2025 hemos destrabado un total de 471 proyectos de inversión que suman US$ 29,344 millones en sectores estratégicos como minería, transportes, electricidad, hidrocarburos, proyectos de salud, de agricultura, saneamiento y vivienda.

-¿Qué estudios para grandes proyectos han aprobado entre ellos?

Ya salió por ejemplo la ampliación de la Zona Operativa Portuaria Etapa 1 del puerto de Chancay (por US$ 1,100 millones); hemos destrabado (la cuarta modificación al EIA-d) de Las Bambas (por US$ 6,600 millones); la modificación del estudio departamental de Antamina (por US$ 2,000 millones), el proyecto minero Zafranal (por US$ 1,700 millones), el terminal portuario de Salaverry, complejos hidroeléctricos, líneas de transmisión, entre otros.

-En cuanto a la reducción de los plazos de aprobación de estos estudios, ¿cómo se ha ido avanzando en cada periodo?

En el 2013 (la aprobación de estos estudios) demoraba más o menos 113 días hábiles, casi 3 años de evaluación; y tras la aprobación de los decretos mencionados del 2024 hemos pasado a 67 días hábiles, es decir, más o menos entre 3 a 4 meses (calendario). Inclusive hay proyectos, que se han aprobado en 28 días hábiles.

Aprueban línea de base ambiental pública

-¿Este año se darán más pasos para agilizar aún más estos procedimientos de evaluación?

Vamos a continuar en ese proceso. Hace dos semanas hemos dado el decreto supremo que aprueba la Línea Base Ambiental Pública, para poner a disposición de parte del Estado, información para la elaboración de líneas de base para proyectos del sector privado.

-¿Cuál era el problema con el actual sistema para determinar esa línea de base?

Que el Estado había trasladado su responsabilidad de generar información para la línea de base al privado, que al final debía demostrar cuáles eran las condiciones ambientales existentes en determinado territorio.

-¿Qué cambia con esta disposición?

Que ya no será responsabilidad del titular (del proyecto) levantar esta línea base. El Estado, a través de sus sectores -que generan información ambiental o social, sea hidrológica, hidrogeológica, de flora, fauna, carreteras, escuelas, centros de salud, etcétera-, la pondrá en una sola base, a disposición de cualquier ciudadano a través de una plataforma administrada por el Minam.

-¿Esa Línea de Base Ambiental Pública será sustento para los estudios ambientales?

Será información vinculante porque siendo que los sectores (ministerios) la ponen a disposición, ya no podrá ser cuestionada por los evaluadores en la etapa de evaluación del estudio de impacto ambiental.

-¿Qué plazos se podrán ahorrar los titulares de proyectos con el uso de esta nueva línea de base?

(Los privados) se van a ahorrar de 18 meses o 24 meses en la formulación del estudio. Ahora a un proyecto con acceso a la información pública le puede tomar de 3 a 5 meses en ser evaluado en su parte fundamental y análisis de su impacto.

Plazos de evaluación se podrían reducir aún más

-Si hasta ahora se había reducido de 113 a 67 días hábiles estos procesos de aprobación, con la información para la línea base que pondrá a disposición el Estado, ¿cuánto tiempo tomará desde que se presenta el estudio hasta que lo apruebe Senace?

Con la línea base estamos pensando que -para el caso de un nuevo estudio- se va a reducir a más o menos unos 40 o 45 días hábiles porque ya no se va a evaluar la línea base dado que será pública. Entonces, no habrá tiempos que destinar a esa parte. Recordemos que el 80% de las observaciones a los estudios ambientales justamente eran a la línea base.

-En el caso de una modificatoria a un estudio ambiental detallado, ¿cuánto tomaría su análisis a futuro?

Si es una modificatoria, estamos hablando de 20 a 25 días hábiles como máximo. Esto nos va a ayudar a destrabar porque hemos estado realmente muy atrasados y no hemos sido competitivos. Chile aprueba todos los estudios ambientales en seis meses.

-¿El cumplimiento de estos plazos será exigible a los funcionarios del Senace? Hasta ahora, entiendo, hay mucha discrecionalidad en la aplicación de las normativas del sector.

Como parte de la modernización del Senace estamos actualizando su nuevo ROF para establecer nuevos mecanismos de control también sobre los evaluadores (cuyos plazos de evaluación) deben acortase a estrictamente lo que pide el término de referencia.

-¿La modernización que menciona es parte del proceso de reestructuración que se anunció para el Senace?

Sí, Senace está en una reestructuración y es una modernización propia de la institución. Lo que queremos es que, con la capacitación y las guías técnicas que va a ser parte de todo este nuevo modelo, nuestros evaluadores tengan todas las herramientas tecnológicas y manuales que ayude a que su trabajo sea mucho más eficiente sin que se pierda también la calidad de evaluación, que es importante para que el proyecto sea sostenible y no impacte en el ambiente.

-¿Para cuándo estima que en forma efectiva se deberían cumplir estas nuevas reducciones de plazos?

A partir de julio de este año. En lo sucesivo no deberíamos estar superando los 40 días hábiles.

Grandes proyectos en espera en este año

-Para lo que resta del año, ¿la evaluación de cuántos proyectos espera haber concluido?

En cartera ahora tenemos alrededor de unos 100 proyectos que aún están en proceso de evaluación, y entre un 70% a 80% están para recibir opinión de entes técnicos, en especial de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Esperamos poder ayudar a esa entidad (adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - Midagri) para que tengan mejores capacidades técnicas, logísticas y presupuestales para que puedan tener sus informes (listos) y sacar esos proyectos.

-De esas iniciativas, ¿qué grandes proyectos están en espera de aprobación?

Estamos evaluando Huancapeti, que es un proyecto importante en la zona de Áncash, que está en análisis en la ANA; hemos terminado ya con el proyecto Romina; se evalúan modificaciones al impacto ambiental del proyecto Coroccohuayco, de Tintaya; se acaba de aprobar el EIA del proyecto de hidrógeno verde en Arequipa, con una inversión grande porque vamos a cambio de la matriz energética.

