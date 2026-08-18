El presidente de China, Xi Jinping, defendió el martes el derecho de los países de América Latina a hacer respetar su “independencia”, en especial en la elección de sus socios, al recibir en Pekín a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa.

Noboa, un firme aliado del presidente estadounidense Donald Trump, se encuentra en China desde el domingo para una visita oficial de una semana con marcado acento comercial.

Durante un encuentro en el Gran Salón del Pueblo, Xi le dijo a Noboa que los países de América Latina deberían demostrar “autonomía” y llevar “a cabo la cooperación externa con base en sus propios intereses nacionales”.

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Desde que Trump volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, países latinoamericanos como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Honduras se han inclinado hacia la derecha o han consolidado una orientación conservadora.

“China sostiene sistemáticamente que no se debe socavar el estatus de América Latina y el Caribe como una zona de paz, ni interrumpir el camino de desarrollo y revitalización de los países de la región”, subrayó el presidente chino, según la agencia oficial Xinhua.

“No se debe interferir en su derecho a elegir socios de manera independiente”, agregó.

Xi llamó a Pekín y a Quito a “consolidar la confianza política mutua” y “llevar a buen término proyectos de cooperación en los ámbitos de la energía, los minerales, las infraestructuras y las finanzas”.

En vísperas de la gira de Noboa, China restableció el acceso a las exportaciones para ocho plantas procesadoras de camarón, uno de los principales productos de exportación del país sudamericano después del petróleo.

Estas habilitaciones habían sido suspendidas en octubre de 2025, en algunos casos, y en enero de 2026, en otros, dijo la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) de Ecuador al informar el lunes sobre la medida.

“El levantamiento de estas suspensiones constituye un avance significativo luego de varios meses de gestiones y trabajo técnico conjunto”, indicó la CNA en un comunicado.

“Un amigo al otro lado del Pacífico”

En su encuentro en Pekín, Noboa aseguró a Xi que Ecuador y China ingresan en “una etapa nueva de relación”, según un comunicado de la Presidencia ecuatoriana.

“Nosotros venimos acá, aceptando su invitación y muy contentos de seguir trabajando juntos y tenga por seguro que siempre podrá contar con el Ecuador para cooperación no sólo cultural y económica, sino que va a tener un amigo al otro lado del Pacífico con quien pueda contar”, dijo el mandatario ecuatoriano.

AME201. PEKÍN (CHINA), 18/08/2026.- Fotografía cedida por la Presidencia de Ecuador que muestra a su mandatario, Daniel Noboa (c-d), y al presidente de China, Xi Jinping (c-i), durante una reunión oficial este martes, en Pekín (China). China asignará 42,7 millones de dólares en cooperación no reembolsable a Ecuador. EFE/ Presidencia de Ecuador /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

De su lado, Xi destacó que el comercio bilateral creció un 20% en el primer semestre de 2026, dos años después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

“China se ha mantenido como el principal destino de exportación de los productos no petroleros de Ecuador. Esto refleja los beneficios generados por el TLC entre China y Ecuador y demuestra el gran potencial de la cooperación práctica entre ambas partes”, dijo el líder chino, citado en el comunicado.

El gobierno ecuatoriano informó que China otorgará cerca de US$ 43 millones en cooperación no reembolsable para compra de camionetas para patrullaje policial, servicios de salud, un programa de reactivación productiva en la zona norte del país, educación y prevención de riesgos.

Ecuador y China acordaron además impulsar la cooperación en energía fotovoltaica y en la preparación ante los posibles efectos del fenómeno El Niño.

La Presidencia ecuatoriana dijo que “entre las herramientas previstas consta un sistema meteorológico apoyado en inteligencia artificial para fortalecer el monitoreo climático y la capacidad de anticipación del país”.