Camposol despachó 342 toneladas de arándano fresco a China entre las semanas 18 y 25.
Camposol despachó 342 toneladas de arándano fresco a China entre las semanas 18 y 25.
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Redacción Gestión
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La peruana . El arranque de campaña coincide con la consolidación de 凯沛果 (Kai Péi Guǒ), la identidad de marca que Camposol presentó oficialmente el 21 de julio en una ceremonia realizada en el Centro Internacional de Productos Agrícolas Shouheng, en Gaobeidian, y que la compañía desarrolló específicamente para conectar con el consumidor chino.

“China se ha convertido en uno de los mercados más estratégicos para Camposol, y 凯沛果 representa nuestro compromiso a largo plazo de llevar a este mercado lo mejor de lo que hacemos. Al iniciar la campaña 2026/27, seguimos enfocados en entregar calidad consistente a los consumidores chinos, mientras continuamos invirtiendo —a través de programas como Origen— en la próxima generación de arándanos”, señaló Ricardo Naranjo, CEO de Camposol.

El ejecutivo manifestó que el resultado confirma la trayectoria que la compañía consolidó durante la campaña 2025/26, cuando exportó 9,020 toneladas de arándanos a Asia y se posicionó como la mayor exportadora peruana a Asia y la número uno con destino a China, a donde envió 7,564 toneladas (84% de su volumen a Asia).

Logística e innovación como pilares claves

A fin de responder a las preferencias del consumidor chino, Camposol indicó que su equipo de operaciones mantiene un estricto control de cultivo y poscosecha que asegura firmeza y vida útil en cada lote.

El Puerto de Chancay ha acortado significativamente los tiempos de envío hacia China. (Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec)
El Puerto de Chancay ha acortado significativamente los tiempos de envío hacia China. (Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec)

La estrategia se apoya además en la logística y la innovación. En esa línea, el puerto de Chancay ha acortado significativamente los tiempos de envío hacia China. De hecho, en noviembre de 2025, la compañía firmó una carta de intención con COSCO Shipping Lines Perú para fortalecer la eficiencia logística y el control de calidad de los envíos hacia China.

A ese acuerdo, se suma el financiamiento de US$ 400 millones obtenido en diciembre de 2025, parte del cual respalda el programa de mejoramiento genético Origen, presentado en febrero de 2026 para atender los principales retos del sector —productividad, calidad consistente y adaptabilidad a los mercados más exigentes del mundo— a partir de un modelo de origen único.

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