El primer cargamento de arándanos peruanos de la temporada 2026 llegó el 10 de julio a Jiaxing, en la provincia china de Zhejiang, y se agotó en menos de una hora tras su descarga. El envío, importado y comercializado por Jiaxing Higo, empresa de importación y comercialización de frutas, marcó el inicio oficial de la campaña peruana en el mercado chino.

El envío estuvo compuesto por 21 pallets de arándanos de la variedad Sekoya Pop, una de las primeras en cosecharse en la campaña, entregada por la empresa Alpine. La fruta era de tamaño grande —al menos 20 milímetros de diámetro— y se vendió a unos 230 yuanes por caja (alrededor de US$ 32), según detalló Mia Lu, directora de Jiaxing Higo.

Lu señaló que el ritmo exportador peruano ha sido cauteloso en el arranque de la campaña. “Dado que los compradores en Europa, Norteamérica y algunas partes de Asia han entrado en su temporada de compras, muchos exportadores están priorizando sus mercados tradicionales, lo que ha resultado en envíos iniciales relativamente limitados a China”, indicó a Fresh Plaza.

Sobre el desempeño del primer contenedor, agregó: “Si bien el volumen no fue grande, la calidad general de la fruta fue excelente. La producción nacional de arándanos está llegando a su fin y el mercado está entrando en la transición estacional hacia la fruta importada, lo que genera una alta demanda”.

El 10 de julio llegó a Jiaxing, provincia de Zhejiang, el primer cargamento de arándanos peruanos de la temporada 2026.

China se queda sin arándanos propios y Perú toma el mercado

Cada año, entre julio y comienzos del siguiente, la fruta peruana complementa el suministro interno chino durante la transición estacional, apalancada en su producción de contraestación y en una capacidad de abastecimiento estable.

La ejecutiva sostuvo que la demanda china se mantiene firme conforme el producto local sale del mercado. “Los arándanos importados se convierten en una fuente de suministro cada vez más importante durante los meses de verano y otoño. La demanda de supermercados, cadenas de fruterías y mercados mayoristas se mantiene estable”, afirmó.

En materia de variedades, precisó que los cultivares premium sostienen precios superiores. “Nuevas variedades como Sekoya Pop han ido ganando reconocimiento en el mercado en los últimos años. Los compradores se fijan cada vez más en el tamaño, la firmeza y el sabor de la fruta, en lugar de solo en el precio”, dijo.

Lu proyectó que el mercado chino entrará en su período de mayor venta de arándanos importados conforme aumenten las exportaciones peruanas entre fines de julio y agosto. La trayectoria de precios, precisó, dependerá del volumen de embarques desde Perú, la actividad de abastecimiento global y la demanda interna china.

Aunque la superficie cultivada de arándanos en China continúa expandiéndose, el abastecimiento a escala durante el verano sigue dependiendo de las importaciones. Las mejoras en logística de cadena de frío y eficiencia del transporte, apuntó la ejecutiva, sostendrían el rol peruano en el suministro anual.