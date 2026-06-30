Vanguard Group International, agroexportadora global dedicada al cultivo, empaque, comercialización y venta de fruta fresca, inició este mes la cosecha de su primera plantación de arándanos en Perú, marcando su entrada a una nueva categoría agroexportadora tras consolidar sus operaciones de uva de mesa. La nueva finca está ubicada en Pisco, Ica, a pocos kilómetros al norte de su actual plantación de uva de mesa en Villacurí.

“Habiendo alcanzado una escala de producción de uvas que abastece de manera confiable a los principales mercados mundiales, vimos una oportunidad única para canalizar nuevos esfuerzos hacia el desarrollo de una operación verticalmente integrada, desde cero”, señaló la compañía.

La operación arranca con 550 hectáreas (1,375 acres) sembradas, mientras que la empresa reservó 900 hectáreas adicionales para futuras ampliaciones. El proyecto fue estructurado como una operación verticalmente integrada desarrollada desde cero, con el objetivo de alcanzar un ciclo de suministro de 12 meses.

“Para lograr nuestro objetivo de un ciclo de suministro de 12 meses, buscamos una de las regiones agrícolas más idóneas del mundo”, indicó la firma sobre la elección de Pisco como sede de la nueva finca.

En cuanto a la genética del cultivo, la variedad principal es Apex de Fall Creek, que la compañía posiciona como competidora directa de Sekoya Pop, mientras que los campos restantes incluyen las variedades MegaEarly, MegaCrisp y MegaGem de IQ Berries.

“Así como la industria adoptó nuevas genéticas de uva de mesa hace años, reconocimos la misma necesidad en los arándanos: encontrar variedades que ofrezcan una experiencia excepcional al consumidor y una calidad superior sin sacrificar su vida útil”, explicó la empresa.

La empresa prevé que la mayor parte de la producción abastezca a sus socios minoristas en América y Europa, con envíos estratégicos a Oriente Medio y Asia durante los picos de demanda.

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Según la firma, las cuatro variedades producen de forma consistente calibres de 18 milímetros o más en entre el 60% y 70% de la cosecha, lo que le permite atender tanto el producto tradicional como el segmento extragrande que demandan los grandes minoristas.

Sobre el calendario, la primera campaña peruana comienza en junio y se extenderá hasta fines de diciembre. La compañía proyecta que, a medida que las plantas maduren en los próximos años, la ventana de cosecha se ampliará desde mediados de mayo hasta inicios de febrero. La distribución se canalizará a través de sus canales ya establecidos: Vanguard Direct para Estados Unidos y Canadá, y Vanguard International para el resto de mercados globales.

El esquema de despachos contempla un transporte aéreo inicial disponible para arribos a fines de junio, orientado principalmente a cubrir la demanda en el Lejano Oriente, mientras que las llegadas a Estados Unidos comenzarán a fines de julio.

“Si bien los minoristas estadounidenses generalmente se centran en el suministro nacional hasta agosto, nuestro inicio anticipado ofrece una alternativa de abastecimiento en caso de que los volúmenes locales sean insuficientes”, precisó la empresa.

Para el cierre de campaña, las cosechas tardías buscarán mantener presencia en góndola hasta que ingrese el suministro mexicano. La empresa prevé que la mayor parte de la producción abastezca a sus socios minoristas en América y Europa, con envíos estratégicos a Oriente Medio y Asia durante los picos de demanda.

DATO CLAVE.