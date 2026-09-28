El Gobierno alista una millonaria solicitud al Congreso para financiar actividades en ejecución. El ministro Marco Vinelli confirmó el monto. Foto: Difusión
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Redacción Gestión
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“Sí, es aproximadamente S/8,000 millones”, respondió Vinelli en el dominical Cuarto Poder, al ser consultado sobre el monto que el Ejecutivo solicitará al Legislativo.

El ministro precisó que los recursos serán destinados a distintas intervenciones, entre ellas S/150 millones para núcleos ejecutores,

Vinelli recordó que el Ejecutivo conformó una comisión integrada por los ministerios de Defensa, Agricultura, Economía y Vivienda para atender el fenómeno de El Niño.

En ese marco, el Gobierno logró reunir S/2,500 millones para financiar las acciones frente a la emergencia, de los cuales alrededor de S/1,800 millones ya fueron distribuidos, según indicó a Cuarto Poder.

El pedido de crédito suplementario se produce mientras el Gobierno acelera las acciones de prevención y respuesta ante el adelanto de las lluvias en el norte del país,refirió el ministro.

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