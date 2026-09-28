La presidenta de la república, Keiko Fujimori, informó que ha recibido la invitación del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, para visitar dicho país a fines de octubre.

Así lo señaló durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, en la cual también participó el canciller Carlos Espá, quien confirmó la noticia.

La jefa de Estado calificó este anuncio como “una gran noticia” e indicó que por el momento no podía dar más detalles de la invitación que le ha extendido el mandatario salvadoreño.

Poco despues, el canciller Carlos Espá señaló en Panorama que el encuentro estará centrado en el intercambio de experiencias para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales y fortalecer la seguridad ciudadana.

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Espá indicó que la agenda de la reunión viene siendo coordinada entre ambos países y que será difundida una vez que quede definida.

Añadió que la presidenta Keiko Fujimori también tendrá la oportunidad de compartir con Bukele la experiencia en torno a la lucha contra el terrorismo.

El canciller destacó, además, la experiencia de Bukele en la lucha contra las organizaciones criminales y señaló que el mandatario salvadoreño se ha convertido en un referente en materia de seguridad en diversos encuentros internacionales.

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“Estoy seguro que esas lecciones aprendidas también van a servir para que nosotros podamos responder efectivamente a las justas demandas del pueblo peruano por mayor seguridad ciudadana”, agregó Espá.

Le pasará factura a la oposición

El canciller Carlos Espá hizo un llamado a los congresistas de oposición para que actúen con “espíritu patriótico” y prioricen las demandas de la ciudadanía, en lugar de centrarse en enfrentamientos políticos.

“He ido cuatro veces al Congreso y, de corazón, hago un llamado a los congresistas de la oposición a que piensen en el Perú y que, con espíritu patriótico, piensen que representan a la mayoría de los peruanos”, señaló.

Espá sostuvo que la población está exigiendo resultados al Estado y expresó su preocupación por las disputas políticas. “No quieren estas peleas, estos odios”, afirmó.

Asimismo, advirtió que los partidos podrían verse afectados políticamente si la ciudadanía percibe que existe una intención de obstruir la gestión del Estado. “Les pasará factura ( a la oposición)”, añadió.

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Invitación a la reina Máxima

En otro momento, mientras hacía un recuento de sus actividades en Nueva York, a donde viajó con el canciller y otros tres ministros para participar en el periodo de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas, mencionó su reunión con la reina Máxima de los Países Bajos, a quien invitó a visitar nuestro país.

Precisó que la reina consorte —nacida en Argentina— dirige en la ONU un programa que promueve la inclusión financiera de las mujeres y que el Perú está adscrito a esta iniciativa.

“Fue un gusto poder saludarla y también ratificarle el compromiso de nuestro país para poder, a través de los programas de microcrédito, ayudar a diferentes mujeres emprendedoras. Esto nos permite luego que estas mamás puedan darle mejor calidad de vida a sus hijos, a disminuir las cifras de pobreza, así que hemos invitado a la reina Máxima para que el próximo año ella pueda venir a nuestro país”, indicó la jefa de Estado.

Interés de inversionistas

En otro momento de la transmisión, la presidenta Fujimori resaltó que en diferentes actividades en las que participó durante su viaje a Estados Unidos pudo hablar del Perú y de sus auspiciosas cifras macroeconómicas, lo que ha generado el interés de inversionistas.

“Les hemos hablado del Banco Central de Reserva, de la Constitución Política de nuestro país, de las reglas claras. Así que yo creo que han sido muy buenas reuniones”, indicó.

Destacó también la importancia de las micro y pequeñas empresas para mover la economía del Perú. En esa línea, resaltó que su Gobierno los ayudará a evitar trabas burocráticas que puedan frenar su dinamismo.

Relanzamiento de Alianza del Pacífico

Por su parte, el canciller Espá mencionó que, en el marco del viaje a Nueva York, sostuvo diferentes reuniones bilaterales y entre ellas destacó el encuentro con su homólogo de México, Roberto Velazco, en donde se abordó la transmisión de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al Perú el próximo año.

“Va a ser el relanzamiento de la Alianza del Pacífico, que lo que busca es no solamente la integración comercial y económica, sino la integración financiera de las bolsas de valores de los países que integran la Alianza del Pacífico. Va a ser muy importante y veo con mucho optimismo, esperanza también, lo fructífera que va a ser su encuentro con la presidenta (Claudia) Sheinbaum de México”, expresó a la jefa de Estado.

Relación con Venezuela y Marruecos

El titular de Relaciones Exteriores resaltó también su reunión con el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, tras haberse normalizado las relaciones del Perú con dicho país a nivel consular, en beneficio de los connacionales que se encuentran allá.

Indicó, además, que el Perú ve con mucha atención la evolución de su situación política e hizo votos para el restablecimiento de la democracia en Venezuela.

“En esa medida, por supuesto, nosotros vamos a ser de los primeros países que vamos a establecer relaciones diplomáticas (con Venezuela)”, sostuvo Espá.

De igual modo, destacó la reunión bilateral con su homólogo de Marruecos, Nasser Bourita, con quien emitió un comunicado conjunto en donde el Perú respalda su posición sobre el Sahara Occidental y se relanzan las relaciones comerciales con el país africano, lo que consideró muy auspicioso.