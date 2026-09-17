El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, lidera este jueves al grupo de funcionarios que se reunirá con la bancada Juntos por el Perú (JPP) para explicar su pedido de facultades legislativas.

A fin de llegar a acuerdos sobre las medidas planteadas por la presidenta Keiko Fujimori, Galarreta acudió al Legislativo acompañado de los ministros César Astudillo (Interior), Rafael Belaúnde (Defensa) y Ernesto Álvarez (Justicia).

También participan los ministros Mauricio Arnillas (Vivienda) y Marco Vinelli (Desarrollo Agrario).

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Cabe acordar que hasta el momento 8 de las 12 comisiones de la Cámara de Diputados han rechazado otorgar las facultades legislativas requeridas por el Ejecutivo.

Frentes como Ahora Nación y OBRAS exigen al Gobierno que el pedido de facultades priorice la lucha contra la inseguridad ciudadana y la prevención contra el fenómeno El Niño.

En tanto, el premier Galarreta ha resaltado en más de una oportunidad que expondrán de manera detallada los lineamientos y alcances del pliego de facultades solicitadas al Congreso para legislar por 120 días.