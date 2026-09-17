A la fecha, 8 comisiones de la Cámara de Diputados ha rechazado el pedido de facultades legislativas. Foto: Congreso.
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Redacción Gestión
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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, lidera este jueves al grupo de funcionarios que se reunirá con la bancada Juntos por el Perú (JPP)

A fin de llegar a acuerdos , Galarreta acudió al Legislativo acompañado de los ministros César Astudillo (Interior), Rafael Belaúnde (Defensa) y Ernesto Álvarez (Justicia).

También participan los ministros Mauricio Arnillas (Vivienda) y Marco Vinelli (Desarrollo Agrario).

Cabe acordar que hasta el momento 8 de las 12 comisiones de la Cámara de Diputados han rechazado otorgar las facultades legislativas requeridas por el Ejecutivo.

Frentes como Ahora Nación y OBRAS exigen al Gobierno que el pedido de facultades

En tanto, el premier Galarreta ha resaltado en más de una oportunidad que expondrán de manera detallada los lineamientos y alcances del pliego de facultades solicitadas al Congreso para legislar por 120 días.

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