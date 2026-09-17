Prive tiene a México como mercado de referencia para su ajo chino blanco de origen peruano. (Foto: Andina)
Prive tiene a México como mercado de referencia para su ajo chino blanco de origen peruano. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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La Prive tiene al ajo como uno de los pilares de su negocio y a México como su mercado de referencia para este producto. Su oferta también incluye mandarinas, mango, palta, uva, jengibre, páprika, granos andinos y menestras.

La empresa atiende además a Estados Unidos y Francia y, más recientemente, a Polonia. En el caso de los productos frescos, México y Colombia estuvieron entre los principales destinos de la última campaña de mandarina, que cerró con alrededor de 50 contenedores enviados, además de despachos a Miami.

El escenario de la campaña está marcado por las y el comportamiento de los precios. Emerson Primo, gerente general de Prive, señaló a FreshPlaza que “El Niño ha afectado en gran medida nuestra producción”.

¿Cómo vienen el ajo y la mandarina para Prive?

La campaña de ajo comenzó en agosto y se extenderá hasta febrero. Según Primo, Prive puede ubicarse entre los cuatro principales operadores de este producto en Perú. En México, la mayor demanda corresponde al , seguido por el ajo napuri.

El precio, sin embargo, se encuentra por debajo de los niveles del año pasado. Según el ejecutivo, las cotizaciones pasaron de US$3.50-US$3.60 a entre US$2.30 y US$2.50.

Primo atribuyó este comportamiento a la sobreproducción de Chile y Argentina y a una mayor siembra en México. También señaló que los eventos climáticos adversos han afectado la calidad de la producción mexicana.

En la mandarina, las olas de calor dificultaron el desarrollo del color de la fruta. Prive tuvo que realizar despachos con tonalidades más verdes de lo habitual, aunque la demanda insatisfecha en México permitió colocar el producto sin inconvenientes.

La campaña terminó con un retraso de aproximadamente 15 días. Primo explicó que la mandarina no puede ser tratada con etileno para modificar su color, a diferencia de la naranja.

La última campaña de mandarina de Prive cerró con alrededor de 50 contenedores enviados principalmente a México y Colombia, además de Miami.
La última campaña de mandarina de Prive cerró con alrededor de 50 contenedores enviados principalmente a México y Colombia, además de Miami.

¿Qué nuevas campañas prepara Prive?

La empresa se prepara ahora para las siguientes campañas. La palta fuerte comenzará a finales de octubre y tendrá como principal destino a Chile, mientras que el mango también iniciará hacia finales de ese mes.

En noviembre arrancará la uva Sable seedless cultivada en Arequipa, procedente de plantaciones nuevas que todavía se encuentran en proceso de adaptación.

A estas frutas se suma el negocio de productos secos. Prive acopia jengibre en Pichanaki, cuya campaña comienza entre septiembre y octubre, y trabaja también con páprika, granos andinos y menestras.

La incorporación de estas líneas responde también a la demanda de sus compradores. “En base a lo que nosotros trabajamos ajos, nos requieren a los clientes el jengibre, nos requieren páprika”, explicó Primo.

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