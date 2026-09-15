China ofrece apoyo al Perú contra la inseguridad y los efectos de El Niño. Foto: Andina
China ofrece apoyo al Perú contra la inseguridad y los efectos de El Niño. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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y en la preparación frente a los impactos del Fenómeno El Niño.

mediante aportes a la seguridad social y acciones contra los efectos de El Niño.

“Naturalmente, queremos compartir oportunidad de desarrollo con Perú. (...) En este caso, queremos compartir la experiencia de lucha contra pobreza. Entre tanto, queremos compartir nuestras tecnologías”, mencionó en entrevista a RPP.

para capacitarse en tecnologías aplicadas a la gestión de riesgos naturales.

Según el funcionario, esta cooperación contempla el intercambio de experiencias y herramientas entre ambos países.

“Queremos contribuir para el desarrollo de derechos humanos, a través de contribución a la seguridad social y también lucha contra los efectos de El Niño”, añadió.

, desarrollada durante la Tercera Mesa Redonda China-América Latina y el Caribe sobre Derechos Humanos.

El embajador también resaltó la relevancia de la cumbre APEC 2026, que se realizará en China en noviembre.

Explicó que el evento permitirá a las 21 economías participantes dialogar, compartir oportunidades, impulsar fondos e innovación y generar beneficios para la región Asia-Pacífico.

El embajador de China en el Perú, Song Yang, señaló que esta cooperación contempla el intercambio de experiencias y herramientas entre ambos países. Foto: GEC
El embajador de China en el Perú, Song Yang, señaló que esta cooperación contempla el intercambio de experiencias y herramientas entre ambos países. Foto: GEC

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