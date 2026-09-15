El embajador de China en el Perú, Song Yang, afirmó que su país respalda al Perú en la lucha contra la inseguridad ciudadana y en la preparación frente a los impactos del Fenómeno El Niño.

El funcionario del país asiático señaló que China busca contribuir al desarrollo de los derechos humanos en el Perú mediante aportes a la seguridad social y acciones contra los efectos de El Niño.

“Naturalmente, queremos compartir oportunidad de desarrollo con Perú. (...) En este caso, queremos compartir la experiencia de lucha contra pobreza. Entre tanto, queremos compartir nuestras tecnologías”, mencionó en entrevista a RPP.

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Sobre la prevención de desastres por el Fenómeno El Niño, informó que más de 20 funcionarios peruanos viajaron a China para capacitarse en tecnologías aplicadas a la gestión de riesgos naturales.

Según el funcionario, esta cooperación contempla el intercambio de experiencias y herramientas entre ambos países.

“Queremos contribuir para el desarrollo de derechos humanos, a través de contribución a la seguridad social y también lucha contra los efectos de El Niño”, añadió.

Song Yang ofreció estas declaraciones luego de participar en la conferencia Multilateralismo y Derechos Humanos, desarrollada durante la Tercera Mesa Redonda China-América Latina y el Caribe sobre Derechos Humanos.

El embajador también resaltó la relevancia de la cumbre APEC 2026, que se realizará en China en noviembre.

Explicó que el evento permitirá a las 21 economías participantes dialogar, compartir oportunidades, impulsar fondos e innovación y generar beneficios para la región Asia-Pacífico.