Un buque petrolero atraca en la terminal de crudo del puerto de Qingdao, en la provincia oriental china de Shandong, el 19 de marzo de 2026. (Foto de CN-STR / AFP).
Un buque petrolero atraca en la terminal de crudo del puerto de Qingdao, en la provincia oriental china de Shandong, el 19 de marzo de 2026. (Foto de CN-STR / AFP).
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Agencia Bloomberg
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El repunte de las compras de petróleo de China está impulsando los precios de los crudos de África, Canadá y América Latina, mientras las interrupciones en el estrecho de Ormuz obligan a las refinerías a buscar suministros en mercados más lejanos.

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