El precio del petróleo crudo ha repuntado hasta alcanzar su nivel más alto desde julio. Fotógrafo: Zak Bennett/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El petróleo podría subir hasta US$ 120 por barril si aumentan los ataques contra el transporte marítimo en Medio Oriente, según Goldman Sachs Group Inc., que recomendó apostar por el gas natural y el diésel para aprovechar el alza de los precios.

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