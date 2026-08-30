El mensaje llega dos días después de que el presidente de Estados Unidos anunciara un acuerdo por el cual su país controlará más del 20 % de las reservas probadas de crudo del país llanero. Foto: EFE/ Henry Chirinos
El mensaje llega dos días después de que el presidente de Estados Unidos anunciara un acuerdo por el cual su país controlará más del 20 % de las reservas probadas de crudo del país llanero. Foto: EFE/ Henry Chirinos
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo qu “muy pronto”.

Ello, en referencia al acuerdo firmado entre ambos países para que empresas estadounidenses se hagan con el control de una quinta parte de las reservas probadas del país caribeño.

“Una de las cosas que haré con el petróleo venezolano es llenar las Reservas Estratégicas Nacionales que, debido al inepto Joe Biden, prácticamente han quedado vacías” escribió Trump en su red Truth Social.

Combo de fotografías que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: EFE/ Octavio Guzmán/ Miguel Gutiérrez/ ARCHIVO
Combo de fotografías que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: EFE/ Octavio Guzmán/ Miguel Gutiérrez/ ARCHIVO

“El proceso de llenado completo comenzará muy pronto y es un regalo de Venezuela para el pueblo de Estados Unidos”, añadió el mandatario norteamericano.

Reservas reducidas

Las reservas estratégicas estadounidenses se han visto enormemente reducidas

Estas reservas se encuentran actualmente en torno a los 290,000 barriles (unos 225,000 barriles menos con respecto a la pasada primavera), un nivel no visto desde 1983 cuando el depósito aún sufría los efectos de la segunda crisis del petróleo.

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El mensaje de Trump llega dos días después de que anunciara un acuerdo por el cual EE.UU. controlará algo más del 20 % de las reservas probadas de crudo venezolano.

Supondría 1.5 millones de barriles

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, detalló el sábado que el acuerdo, del que se desconocen la mayoría de detalles, supondrá la producción de 1.5 millones de barriles diarios.

Una parte del petróleo de Venezuela pasa a manos de EE.UU.
Una parte del petróleo de Venezuela pasa a manos de EE.UU.

El acuerdo además tendrá una vigencia de 25 años y prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos, con “un potencial probado de 65,000 millones de barriles de petróleo”.

Desde que Estados Unidos capturara en enero al expresidente venezolano, Nicolás Maduro, Washington ha tutelado al Gobierno dirigido ahora por Rodríguez y ha estrechado relaciones tras más de dos décadas de alejamiento bilateral durante las administraciones chavistas.

Elaborado con información de la Agencia EFE

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