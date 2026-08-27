El presidente de Estados Unidos Donald Trump. (Foto de Jim Watson / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump. (Foto de Jim Watson / AFP).
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que ha mantenido “buenas conversaciones” con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y que este no atacará territorio de la OTAN.

“He tenido buenas conversaciones con él (Putin). No va a atacar territorio de la OTAN”, dijo sin detallar la fecha de la charla, ante la pregunta de otro periodista sobre la presunta intención del mandatario ruso.

Según medios, la visita de Ratcliffe a Rusia pretendía enviar un mensaje a Putin para disuadirlo de un supuesto plan de ataque contra los aliados.

El propio Trump describió este miércoles el viaje a Moscú como “semirutinario”.

OTAN.
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La advertencia de Ratcliffe

Previamente, el director de la CIA, John Ratcliffe, advirtió a Rusia de que no atacara a los países miembros de la OTAN durante su visita a Moscú, según informan medios estadounidenses.

La advertencia de no atacar a los aliados fue revelada por The Wall Street Journal y la cadena CBS News, aunque de momento la CIA no se ha pronunciado de manera oficial sobre los motivos de la visita de su director.

Este aviso se produce en medio de evaluaciones de la inteligencia estadounidense que indicaban que Rusia podría intentar poner a prueba a la OTAN, según el WSJ.

La visita a Rusia

Se trata de la primera visita conocida de Ratcliffe a Rusia como director de la CIA, un cargo al que llegó tras desempeñarse como jefe de Inteligencia Nacional durante el primer mandato del presidente Donald Trump (2017-2021).

“Últimamente, se publican muchas historias de terror como esa. Naturalmente, esto no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de la Federación Rusa”, afirmó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Con información de EFE

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