Para Singh, el Perú no es un mercado satélite, sino el hub desde la que espera seguir expandiendo su negocio latinoamericano, mientras prepara a sus equipos para una tecnología que, advierte, todavía está en fase de crecimiento. ¿Cuáles son sus planes en Perú y en el mundo?

¿Qué tan importante es Perú para el crecimiento de Coforge?

Para nosotros, el 95% de nuestros ingresos en América Latina proviene de Perú, este país es el centro de nuestro crecimiento latinoamericano y es donde seguiremos invirtiendo fuertemente. Hoy tenemos aquí 1,300 ingenieros trabajando; es decir, el 3% de nuestra fuerza laboral global (46,000 ingenieros) está en Perú, lo cual refleja nuestro compromiso.

¿Por qué Perú y no Brasil o México?

En la industria de servicios tecnológicos, construir relaciones de confianza con los clientes toma tiempo. Incluso si pivotáramos hacia Brasil, Argentina o Chile, tomaría muchos años poder escalar. En Perú encontramos el éxito inicial en banca, servicios financieros y seguros.

¿Qué nuevas oportunidades encuentran en el mercado peruano?

Muchas. Primero, deberíamos ser uno de los cuatro principales empleadores de servicios tecnológicos en Perú: hemos sumado entre 60 y 80 personas por mes en los últimos cuatro meses. Segundo, nuestra participación de mercado en banca y seguros aún es menor al 20%, por lo que vemos un margen significativo de crecimiento. Para una firma como la nuestra, capaz de ejecutar la promesa de la IA, hay un potencial real de capturar mayor participación de mercado.

¿En qué invierten las empresas locales en relación con la IA?

Las empresas tienen muchas ganas de entender cómo hacer que la IA sea real para sus negocios, están haciendo muchos pilotos y explorando herramientas de IA. Entonces, la IA expandirá el gasto tecnológico total en Perú con el tiempo y queremos liderar esa expansión.

¿Qué crecimiento esperan en Perú para este 2026?

Para este año serán cerca de US$40 millones en facturación con 19 clientes en cartera. Cerca del 70% de esos ingresos se destina a salarios de empleados, aprendizaje y desarrollo. Para 2027, esperamos tener más clientes, más personas y más servicios, por lo que esas cifras aumentarán.

¿Cuántos nuevos clientes sumarán en Perú este año?

Creemos que sumaremos cinco clientes más, principalmente en servicios financieros y seguros. Todos nuestros contratos actuales superan el millón de dólares. Nuestro enfoque principal está en las grandes empresas, pero también atendemos a algunas empresas medianas como BIM (billetera digital) y otras como Toyota.

Cuando empezaron en Perú se centraron solo en la exportación de servicios, ¿desde cuándo atienden al mercado local?

Cuando empezamos hace 20 años, no hacíamos negocios dentro de Perú. Todo nuestro negocio era fuera de Perú: usábamos personal peruano para entregar servicios a otros países. Luego, hace unos 17 años, decidimos iniciar una operación local para clientes peruanos. Aproximadamente el 80% de nuestro equipo peruano atiende a clientes locales, mientras que el 20% atiende a otros mercados, principalmente Estados Unidos, Costa Rica, Chile y Bolivia.

Crecimiento de Coforge a nivel global

"Creemos que sumaremos cinco clientes más, principalmente en servicios financieros y seguros. Todos nuestros contratos actuales superan el millón de dólares", Sudhir Singh, director Ejecutivo de Coforge Limited.

¿Y cuál es el crecimiento estimado que proyectan a nivel global?

Desde la llegada de la IA, hemos sido la empresa de servicios tecnológicos de más rápido crecimiento del planeta. Hace nueve años, nuestros ingresos eran de alrededor de US$400 millones; hace cuatro, de US$1,000 millones, y para fines del 2027 deberíamos llegar a US$3,000 millones. Para 2030 hemos dicho que deberíamos ser una firma de US$5,000 millones, aproximadamente el doble de nuestro tamaño actual. En los últimos nueve años hemos crecido siete veces.

¿Cuál de sus soluciones tecnológicas empujará ese crecimiento?

Hoy, el 86% de nuestros ingresos proviene de tres áreas: servicios de datos, trabajo en la nube e ingeniería de IA. Estas están todas interconectadas y van de la mano. Incluso hoy, nuestro trabajo está en gran medida en el espacio que rodea a la propia IA. Ese 86% podría moverse lentamente hacia el 90-95% en los próximos años.

¿Cuántas nuevas soluciones tecnológicas lanzarán este año?

Seguiremos añadiendo más plataformas. Coforge Nuuron, lanzada hace poco, por ejemplo, se ubicará por encima de todas estas plataformas. Usará todas las plataformas, todos los agentes, todos los modelos disponibles —ya sean de código abierto, de pesos abiertos, LLM de Anthropic, OpenAI u otros— y construirá continuamente los pipelines de datos necesarios para crear procesos autónomos.

Aquí está el punto clave: no se puede construir un proceso autónomo de la noche a la mañana. No existe un proyecto en el que se pueda decir “este proceso ya es autónomo”. Hay que tomar cualquier proceso empresarial —y cada firma tiene procesos distintos— y hacerlo autónomo de manera gradual.

Estrategia de adquisiciones

¿Cómo ha cambiado la estrategia de Coforge para Latam tras adquirir a la estadounidense Encora en 2025?

Antes de la adquisición, Coforge crecía muy rápido en Norteamérica, Europa y Asia, pero no teníamos una presencia fuerte en América Latina ni en África. Con la adquisición de Encora, ahora tenemos una mayor presencia en América Latina. Esta operación nos dio acceso a 3,000 ingenieros que son nuestros empleados en América Latina, de los cuales 1,300 están en Perú.

¿Planean adquirir otras empresas en América Latina?

No, no creo que adquiramos más empresas en los próximos meses. Seguiremos impulsando el crecimiento usando IA. Actualmente, estamos creciendo un 30% anual.

¿Pero cuál es su capacidad de deuda si en algún momento se presentara una oportunidad de compra?

No siempre pagamos en efectivo por las adquisiciones; también podemos usar nuestras acciones. Nuestra capitalización de mercado actual es de unos US$9,000 millones. Cuando adquirimos Encora, pagamos US$2,350 millones. Gran parte de la contraprestación dada a los vendedores fue en acciones de Coforge. La empresa que era dueña de Encora ahora posee el 20% de la organización combinada.

Entonces, podemos usar una combinación de efectivo, que generamos, y capital accionario en propio para adquirir otras firmas en el futuro. Las adquisiciones son importantes por dos razones: primero, nos ayudan a acceder a nuevos mercados geográficos como América Latina, algo que nos hubiera tomado de siete a diez años construir de forma orgánica. Segundo, nos dan acceso a nuevos mercados de industrias verticales y a los clientes dentro de esas industrias. Buscamos acceso a nuevos mercados y clientes dentro de nuevas industrias.

Avance de la adopción de IA en empresas

¿Cómo están pasando los clientes de la experimentación con IA a la producción?

Diría que más del 95% de los clientes está batallando. Tienen mucho interés y están invirtiendo, pero no necesariamente están viendo resultados todavía. Están intentando de todo para escalar de los pilotos a una efectividad real, pero la mayoría está batallando. Por eso es justamente que las empresas necesitan socios como Coforge.

¿Qué sectores están rezagados en la adopción de IA?

Todos los sectores lo están intentando, pero algunos lo están haciendo mejor que otros. Dos sectores destacan: la industria de alta tecnología (high-tech), y esto se debe en gran parte a que los CEO de las organizaciones entienden profundamente la tecnología y pueden apreciar el valor de la IA; y segundo, la banca.

Las demás industrias lo están intentando, pero están relativamente rezagadas frente a la alta tecnología y la banca.

¿Están todos los bancos en Perú equipados con IA?

Todos están trabajando en IA, aunque la curva de adopción es distinta para cada uno. Además, el principal desafío que enfrentan es integrar la tecnología de IA con sus sistemas existentes y las limitaciones de su infraestructura. Va a tomar tiempo, pero yo diría que, en aproximadamente un año, todos deberían estar ofreciendo servicios basados en IA.

¿Y qué avances hay en el sector retail?

En general, las empresas más grandes lo están haciendo mejor que las más pequeñas. Las pequeñas carecen del talento interno y del capital para invertir en herramientas e infraestructura de IA. En cuanto al retail específicamente, hemos visto algunos casos de uso interesantes, en parte porque el retail es una industria de bajo margen, por lo que las empresas están motivadas a mejorar los márgenes a través de la IA.

La mayoría de los casos de uso exitosos de IA en retail se dan en dos áreas: la optimización de la cadena de suministro, que ayuda a mejorar los márgenes. Y en la prevención de pérdidas: usando modelos de lenguaje pequeños, analítica de video, cámaras e IA para detectar hurtos u otras pérdidas de inventario en tiempo real.

¿Qué consejo le daría a las empresas peruanas que están iniciando su camino de transformación con IA?

Mi consejo es que, a medida que inviertan en IA, necesitan crear mecanismos para trabajar en múltiples etapas y establecer hitos intermedios para reconocer y medir los retornos de sus inversiones. De lo contrario, esto puede convertirse en un viaje sin fin en el que siguen invirtiendo en IA sin metas definidas ni retornos de negocio tangibles. La clave es establecer metas claras frente a las cuales se puedan medir los retornos de negocio.