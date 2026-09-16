Sudhir Singh, director ejecutivo y presidente del directorio de Coforge Limited, estuvo en Lima, donde tiene una operación con más de 1,300 colaboradores. Foto: Hugo Pérez/GEC
Sudhir Singh, director ejecutivo y presidente del directorio de Coforge Limited, estuvo en Lima, donde tiene una operación con más de 1,300 colaboradores. Foto: Hugo Pérez/GEC
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Ani Lu Torres
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“Hace cuatro años éramos una empresa de US$ 1,000 millones. Para fines del próximo año deberíamos llegar a US$ 3,000 millones en facturación”, dice Sudhir Singh, director ejecutivo global de Coforge, la firma india que ha hecho de Perú su base para Latam, con un ejército de 1,300 ingenieros que brindan soluciones de datos e inteligencia artificial y brinda soporte a compañías de Estados Unidos, Costa Rica, Chile y Bolivia.

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