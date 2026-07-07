El mercado de centros de datos de Perú alcanzó un valor de US$ 176 millones en 2025 y se prevé que llegue a US$ 378 millones en 2031, según un reciente informe de la firma estadounidense de investigación de mercado Arizton Advisory & Intelligence. Ello implica una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 13.59% durante el período de pronóstico.

La firma señala que el mercado peruano gana importancia gradualmente dentro del panorama de infraestructura digital de América Latina, impulsado por la creciente digitalización, la mayor adopción de la nube, las necesidades de inteligencia artificial (IA) y procesamiento de datos, y las mejoras en la infraestructura de conectividad.

De acuerdo con Arizton, iniciativas gubernamentales como la Política Nacional de Transformación Digital 2030 y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026-2030 están acelerando la conectividad digital, la adopción de IA y el desarrollo de la ciberseguridad, generando un entorno más favorable para la inversión tecnológica.

El informe de Artizon recoplia información sobre 13 centros de datos existentes y una instalación futura en Perú.

Lima y Lurín concentra la inversión en data centers

Un factor que posiciona al país como destino emergente es el costo de construcción. A 2025, edificar centros de datos en Perú oscila entre US$ 6.5 millones y US$ 7.5 millones por megavatio (MW), frente a los US$ 8 millones a US$ 10 millones por MW en varios mercados latinoamericanos vecinos, precisó el informe.

A ello se suma la ubicación estratégica del país en la costa del Pacífico y sus conexiones a cuatro sistemas de cables submarinos, lo que fortalece la capacidad de ancho de banda internacional y la resiliencia de la red.

Lima domina el panorama de centros de datos del país, al albergar la mayor parte de la capacidad operativa y los activos de conectividad. En tanto, Lurín, al sur de la capital, se perfila como un punto de inversión para desarrollos hiperescalables y preparados para IA.

En esa línea, Gtd anunció una inversión adicional de US$ 13 millones en 2026 para la segunda fase de la expansión de su centro de datos en Lurín, que se espera alcance una capacidad de 20 MW.

El informe agrega que la introducción del marco de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) en 2026, que ofrece incentivos fiscales y aduaneros a largo plazo, mejoraría el atractivo de los proyectos de infraestructura digital a gran escala.

¿Quiénes son los actores del mercado?

Entre los proveedores consolidados en servicios de colocación destacan Equinix, Cirion Technologies, Claro, Gtd y Win Empresas. Si bien los principales proveedores de nube a hiperescala no cuentan con presencia física de centros de datos en el país, continúan prestando servicios a clientes locales a través de infraestructura ubicada en otros mercados de la región.

La adopción de la nube en los sectores bancario, minorista, de telecomunicaciones, fintech y gubernamental incrementa la necesidad de capacidad. Un caso importante es el de Banco de Crédito del Perú (BCP), que en 2024 se asoció con Microsoft y Kyndryl en un proyecto de transformación a la nube híbrida por más de US$ 650 millones.

En materia de sostenibilidad, Zelestra planea invertir hasta US$ 1,500 millones en proyectos de energías renovables en el sur del país durante los próximos cinco años, en línea con los objetivos ambientales del sector.