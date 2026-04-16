Los data centers requieren alta capacidad energética y operan de forma continua, las 24 horas del día. Foto: Andina
Los data centers requieren alta capacidad energética y operan de forma continua, las 24 horas del día. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Un mercado que viene ganando dinamismo en el Perú es el de los centros de datos. El último año, por ejemplo, el Grupo Romero incursionó en este sector tras adquirir el 49% de GTData (filial de la chilena GTD) por US$ 118 millones. A nivel local, este segmento muestra un avance sostenido en términos de infraestructura, especialmente en metros cuadrados (m2), considerando que este tipo de instalaciones suele requerir entre 15,000 y 20,000 m2 o más. En esa línea, ¿dónde se concentran hoy los metros cuadrados más valorados por los principales actores del mercado y cuáles son las proyecciones hacia 2026?

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