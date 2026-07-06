Microsoft anunció un recorte de aproximadamente 4,800 puestos de trabajo, equivalente al 2.1% de su fuerza laboral a nivel mundial, como parte de un nuevo proceso de reorganización orientado a adaptar la compañía al acelerado desarrollo de la inteligencia artificial (IA). La medida afectará de manera significativa a su división de videojuegos Xbox.

La directora de Recursos Humanos de la empresa, Amy Coleman, señaló que la decisión responde a la necesidad de “ajustar recursos, inversiones y esfuerzos” en un entorno tecnológico que evoluciona con rapidez.

Asimismo, indicó que la velocidad con la que están cambiando las formas de desarrollar y utilizar la tecnología es mayor que en cualquier otro momento desde que forma parte de la compañía.

Xbox será una de las áreas más impactadas

Dentro del plan de reestructuración, Xbox concentrará una parte importante de los recortes, con la reducción de cerca del 20% de su personal.

La consejera delegada de la división, Asha Sharma, informó en un comunicado interno que alrededor de 1,600 despidos se ejecutarán de inmediato, mientras que otros 1,600 se concretarán de forma gradual hasta el cierre del ejercicio fiscal 2027.

La división Xbox será una de las más afectadas por el ajuste, con una reducción cercana al 20% de su plantilla. Foto: EFE.

“Reconozco que una reestructuración de un año genera desafíos”, expresó la ejecutiva.

Esta nueva reducción de personal forma parte de un proceso de transformación más amplio en Microsoft. El año pasado, la compañía ya había realizado varias rondas de despidos que representaron la salida de cerca de 9,000 trabajadores.

En el mercado bursátil, las acciones de Microsoft retrocedían 1.51% tras la apertura de la jornada. Además, la firma acumula una caída cercana al 19% en lo que va de 2026, siendo la empresa con el desempeño más débil entre las grandes tecnológicas, en un contexto marcado por las dudas de los inversionistas sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en su negocio.

Pese a ello, Microsoft ha mostrado avances en áreas como la computación en la nube y LinkedIn durante los últimos trimestres, mientras que negocios como Windows, los dispositivos Surface y Xbox continúan registrando un desempeño más débil o una reducción en sus ingresos.

Con información de EFE.