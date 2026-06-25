El gigante tecnológico Microsoft anunció este jueves que subirá el precio de sus consolas Xbox debido al encarecimiento de sus componentes, horas después de que Apple informara de un incremento en los precios de sus dispositivos.

A partir del 1 de agosto de este año, el precio de estas consolas aumentará en todo el mundo US$ 100 en el caso de los modelos de 512 gigabytes y US$ 150 para los de 1 terabyte.

El pasado octubre, la empresa ya incrementó en Estados Unidos el precio de la Xbox entre 20 y 70 dólares.

“Esperábamos que no fuera necesario otro aumento y hemos dedicado los últimos meses a analizar opciones con nuestros proveedores. Lamentablemente, los precios del almacenamiento y la memoria de las consolas se han multiplicado por más de 2.5 y prevemos que se dupliquen de nuevo para el otoño de 2027”, explicó la empresa en un comunicado.

Según la compañía, la industria de la electrónica está lidiando con una “crisis de componentes” que repercute especialmente en las consolas, pues a diferencia de los teléfonos o los ordenadores, estas “no suelen venderse con margen de beneficio, sino por menos de su coste de fabricación”.

Tras el anuncio, las acciones de la tecnológica caían un 2% en la bolsa de Wall Street.

Al igual que Microsoft, la tecnológica Apple también dio a conocer hoy que ha implementado una subida de precios en varios de sus dispositivos, entre los que se incluyen las computadoras Mac, las tabletas iPad y las gafas de Vision Pro, en respuesta a una escasez sin precedentes de chips de memoria y almacenamiento.

Los aumentos de precio, ya reflejados en la tienda minorista en línea de Apple, afectan a una amplia gama de su catálogo, como el MacBook Neo, que tendrá un precio inicial de US$ 699 en lugar de 599, o el Mac Studio con chip M3 Ultra, con un incremento de US$ 1,300, pasando de 3,999 a US$ 5,299.

Apple indicó en un comunicado que el sector de la electrónica de consumo “se enfrenta a un reto sin precedentes” debido a que la rápida expansión de los centros de datos de inteligencia artificial ha provocado “un aumento extraordinario de la demanda de memoria y almacenamiento”.

En ese sentido, el gigante tecnológico apuntó que “nunca habían visto que el precio de un componente subiera tanto y tan rápido”.

El encarecimiento de la memoria y el almacenamiento se ha intensificado en los últimos meses debido a que las empresas de inteligencia artificial están adquiriendo masivamente memoria RAM y unidades SSD para los centros de datos que alimentan sus modelos.