El Gobierno del Perú presentó recientemente ante el Congreso de la República, tal como anunció Gestión, un proyecto de ley para la aprobación de un crédito suplementario de más de S/ 8,000 millones. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, y los titulares de las carteras involucradas asistieron a la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República para sustentarlo.

Cuba recordó que el crédito suplementario es de S/ 8,228 millones, compuesto por S/ 3,800 recursos ordinarios y S/ 4,428 millones de recursos por operaciones oficiales de crédito (ROOC).

Crédito suplementario. Fuente: MEF

“¿Cómo vamos a financiar esta ampliación presupuestal? Son dos fuentes. Una, recursos ordinarios gracias al mejor desempeño mostrado por la Sunat y al incremento de precios de materias primas y la economía. Dos, por recursos de operaciones de crédito, endeudamiento público, como es natural, a través de bonos soberanos", explicó Cuba.

En concreto, remarcó, el 54.2% de estos recursos se destinarán a gastos corrientes y el 45.8% irá a gastos de capital.

Financiamiento, crédito suplementario. Fuente: MEF

“Nada de esto pone en riesgo la solvencia fiscal. Encaja perfectamente con la meta del déficit fiscal de 1.8% del PBI”, señaló el ministro Cuba.

Defensa

Rafael Belaúnde, ministro de Defensa, sustentó aquello que corresponde a su sector: “El Ministerio de Defensa (Mindef) está requiriendo el crédito suplementario para poder financiar pliegos, rubros, actividades, que no han estado contempladas o que no se dejaron financiadas por el Gobierno saliente”.

Los requerimientos del sector Defensa son cinco, resumió Belaúnde:

Financiar el segundo tramo de la adquisición de los aviones F-16, “Aviones Caza”. Se trata de un segundo lote de 12 aviones por S/ 5,700 millones: el Gobierno tiene el compromiso de hacer el primer desembolso por S/ 1,197 millones.

Financiar las obligaciones previsionales a cargo de la Caja de Pensiones Militar Policial correspondiente a octubre -diciembre 2026. Para este fin, se requieren S/ 499.2 millones.

Financiar la adquisición de vehículos de equipo mecánico de ingeniería (maquinaria) para reponer la maquinaria que se ha desplazado de una región a otra para apoyar con las labores contra El Niño. Se requiere S/ 30 millones.

Financiar el combustible y lubricantes para unidades navales de superficie de reabastecimiento, los multipropósito, así como los de apoyo logístico, que se movilizarán por El Niño. El monto solicitado es de S/ 86 millones.

Complementar el financiamiento para la ejecución del Expediente a la Antártida (ANTAR XXXIII). Para este punto, se requiere S/ 20 millones.

Interior

El ministro del Interior, César Astudillo, refirió que su cartera requiere, como parte de este crédito suplementario, S/ 1,097 millones. Este monto se divide en dos conceptos, principalmente.

Caja de pensiones policial militar por S/ 847 millones correspondientes a octubre-diciembre. “Como sabemos estos conceptos se veían en peligro de no ejecutarse y dejar impagos a los pensionistas de la PNP [...]”, dijo el titular del Ministerio del Interio (Mininter) .

dijo el titular del Ministerio del Interio (Mininter) Plan de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad 2026-2028. El monto será de S/ 250 millones y se destinará para la adquisición de los bienes requeridos con carácter de urgencia: chalecos antibalas y patrulleros.

Transportes y Comunicaciones

“Dentro de este crédito suplementario, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) está solicitando alrededor de S/ 1,038 millones, cuya ejecución está distribuida tanto en la Dirección General de Programas y Proyectos de Transporte, así como en Provías Nacional”, refirió el titular de la cartera, José Tangherlini.

Vale decir que en el caso del MTC, el 100% de los recursos solicitados irán destinados a gasto de capital. De hecho, el ministro detalló algunos de los proyectos que abordarán con estos recursos.

“Sobre la Dirección General de Programas y Proyectos tenemos intervenciones relacionadas con infraestructura concesionada. Realizar unos pagos para la construcción y continuar con las obras correspondientes a la construcción de la Línea 2. Aquí se requiere un total de S/ 570 millones”, mencionó.

Tangherlini también se refirió a la construcción del puente de Chancay (solución definitiva) (S/ 38 millones) y construcción del puente ubicado en la carretera Macusani Nuñoa (S/ 20 millones). Además, habló de soluciones provisionales para la puesta en operación de la Vía Evitamiento de Chiclayo.

Se suma siete proyectos a cargo de Provías Nacional: “Destacamos 11 puentes en Piura, en Tambo Grande-Chulucanas; obras correspondientes al puente Santa Rosa, en el Callao; reemplazo del puente San Francisco en Vraem, que une Ayacucho con Cusco; rehabilitación y mejoramiento de la carretera Panao - Chaglla”.

Economía y Finanzas

Para el sector de Economía y Finanzas, el requerimiento es de S/ 532 millones. Así, salió al frente el director ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, pues de este monto, S/ 260 millones se destinarán al Anillo Vial Periférico.

“Hasta la fecha, hemos liberado más de 640 predios y hemos avanzado con estudios de ingeniería y estudios ambientales. Ahora, lo que se requiere son S/ 260 millones para gestión del proyecto, custodia de predios adquiridos y remoción de interferencias [...]”, remarcó.