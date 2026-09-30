Tal como lo adelantó Gestión, el Gobierno de Perú elevó ante el Congreso de la República su proyecto de ley para un crédito suplementario por S/ 8,228.4 millones. La mira está sobre el impulso a la infraestructura, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, salud, educación y otros servicios y obligaciones esenciales.

La medida se enmarca en la proposición 00005-2026-2031-CR, ingresado la tarde de este miércoles 30 de setiembre.

El texto detalla que los recursos podrán transferise a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y gobiernos regionales.

En este sentido, un articulado establece que los titulares de los pliegos habilitados en el crédito suplementario aprueban, mediante resolución, la desagregación de los recursos autorizados. Esto, dentro de los cinco días calendarios contados desde la vigencia de la presente ley.

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