Este jueves 1 de octubre ya no se desarrollará el Pleno de la Cámara de Diputados, informaron desde el Congreso.

Según la información publicada en X, se presentaron tres oficios de retiro de firma de diputados para la moción de censura al ministro del Interior, César Astudillo.

Vale acotar que se esperaba que este jueves 1 de octubre se aborde la moción de censura al ministro Astudillo, así como otras iniciativas de interés nacional.

“Se suspende la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados convocada para el jueves 1 de octubre de 2026″, reza el documento.

Marleny Arminta, diputada de Ahora Nación, consideró lamentable la decisión tomada, la cual es “lamentable” por no respetar la institucionalidad de cada espacio en el Congreso.

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