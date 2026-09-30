Suspenden sesión plenaria de la Cámara de Diputados para este jueves 1 de octubre. Foto: Archivo GEC
Suspenden sesión plenaria de la Cámara de Diputados para este jueves 1 de octubre. Foto: Archivo GEC
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este jueves 1 de octubre ya no se desarrollará el Pleno de la Cámara de Diputados, informaron desde el Congreso.

Según la información publicada en X, se presentaron tres oficios de retiro de firma de diputados para

Vale acotar que se esperaba que este jueves 1 de octubre se aborde la moción de censura al ministro Astudillo, así como otras iniciativas de interés nacional.

“Se suspende la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados convocada para el jueves 1 de octubre de 2026″, reza el documento.

Marleny Arminta, diputada de Ahora Nación, consideró lamentable la decisión tomada, la cual es “lamentable” por no respetar la institucionalidad de cada espacio en el Congreso.

En desarrollo

TE PUEDE INTERESAR

Congreso: plantean reubicar a escolares violentos y restringir uso de celulares en aulas
Congreso: Obras no apoyará censura contra el ministro del Interior, César Astudillo
Sheput niega amenaza de Keiko Fujimori al Congreso: “Hay una generación de cristal”
Poder Judicial pide al Congreso reponer S/37 millones recortados de su presupuesto 2027

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.