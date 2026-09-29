Este jueves 1 de octubre, el pleno de la Cámara de Diputados debatirá la moción que propone la censura del ministro del Interior, César Astudillo. De acuerdo con la decisión de la Junta de Portavoces de dicha cámara, presidida por Oscar Reto.

Como se sabe, esta moción de censura fue presentada el jueves pasado por las bancadas Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras y el Partido del Buen Gobierno. El documento contaba con 35 firmas, la cual propone que la cámara baja censure al titular del ministerio del Interior.

Esto por «haber quedado acreditada su manifiesta incapacidad de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo».

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En esa línea, la Junta de Portavoces acordó, por unanimidad, tres horas para el debate de la referida moción. Este tiempo estará distribuido de forma proporcional entre los diferentes grupos parlamentarios.

Según el reglamento las mociones de censura se debaten y se requiere el voto de más de la mitad del numero legal de miembros de la Cámara de Diputados, es decir, se necesitan 66 votos a favor.

Cabe precisar que la bancada Ahora Nación adelantó que no apoyará la censura contra el ministro del Interior, César Astudillo.

Al respecto, el diputado Harvey Colchado sostuvo que retirarlo del cargo antes de los próximos ascensos a generales podría favorecer, según afirmó, a sectores que buscan frenar la reforma policial.

Interpelación a titular de MINEDU

De otro lado, el Pleno decidió que también dará cuenta de la moción de interpelación contra el ministro de Educación, José Antonio Chang. Como se recuerda, esta fue impulsada por los grupos parlamentarios Ahora Nación, Juntos por el Perú y del Partido Cívico Obras.

El pliego interpela torio comprende 44 preguntas referidas a diversos temas, entre ellos la crisis en la Universidad Nacional de Ucayali, la idoneidad en designaciones y nombramientos en el sector, la política del sector respecto a la educación superior universitaria, entre otras.