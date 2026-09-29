Este jueves, el pleno de la Cámara de Diputados debatirá la moción que propone la censura del ministro del Interior, César Astudillo. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
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Redacción Gestión
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El documento contaba con 35 firmas, la cual propone que la cámara baja censure al titular del ministerio del Interior.

Esto por «haber quedado acreditada su manifiesta incapacidad de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo».

En esa línea, la Junta de Portavoces acordó, por unanimidad, tres horas para el debate de la referida moción. Este tiempo estará distribuido de forma proporcional entre los diferentes grupos parlamentarios.

Según el reglamento las mociones de censura se debaten y se requiere el voto de más de la mitad del numero legal de miembros de la Cámara de Diputados, es decir, se necesitan 66 votos a favor.

Interpelación a titular de MINEDU

El pliego interpela torio comprende 44 preguntas referidas a diversos temas, entre ellos la crisis en la Universidad Nacional de Ucayali, la idoneidad en designaciones y nombramientos en el sector, la política del sector respecto a la educación superior universitaria, entre otras.

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